Análisis técnico de Dusk Network (DUSK) de hoy La página de análisis de Dusk Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DUSK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Dusk Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Dusk Network (DUSK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06521 -- +10.05% -14.29% -50.19%

Indicadores técnicos de Dusk Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Dusk Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06512 0.06511 R2 0.06511 0.0651 R1 0.0651 0.0651 PP 0.06509 0.06509 S1 0.06508 0.06508 S2 0.06507 0.06508 S3 0.06506 0.06507

Señales del mercado de Dusk Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.65M $9.41 M $10.06 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.53 M Ventas activas en 7 días $0.54 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Dusk Network Ingresos netos Precio de DUSKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.06 2026-08-11 -$0.04 M 0.06 2026-08-10 -$0.05 M 0.06 2026-08-09 -$0.01 M 0.07 2026-08-08 $0.04 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Dusk Network (DUSK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Dusk Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DUSK / USDT $0.06528 $0.06528 $0.06528 +2.68% 1.07M (USDT) Trade