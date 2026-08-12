Análisis técnico de DODO (DODO) de hoy La página de análisis de DODO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DODO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DODO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de DODO (DODO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02218 -- +21.46% -6.42% +22.06%

Indicadores técnicos de DODO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DODO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02214 0.02214 R2 0.02214 0.02214 R1 0.02214 0.02214 PP 0.02214 0.02214 S1 0.02214 0.02214 S2 0.02214 0.02214 S3 0.02214 0.02214

Señales del mercado de DODO Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.30M $1.60 M $1.91 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $1.09 M Ventas activas en 3 días $1.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $8.19 M Ventas activas en 7 días $8.16 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de DODO Ingresos netos Precio de DODOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.10 M 0.02 2026-08-10 $0.65 M 0.02 2026-08-09 -$0.07 M 0.02 2026-08-08 $0.20 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera DODO (DODO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DODO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DODO / USDT $0.02218 $0.02218 $0.02218 +6.63% 11.59M (USDT) Trade