¿De qué trata Divi?

Divi es un proyecto de blockchain ecológico centrado en dos principios fundamentales: la autocustodia y la simplicidad. Su objetivo es simplificar la tecnología blockchain mientras mantiene soluciones de autocustodia, permitiendo a los usuarios obtener una tasa de retorno competitiva. Utilizando un mecanismo de consenso de prueba de participación en una red diversa de nodos individuales, Divi ofrece una solución FinTech escalable diseñada para su adopción global.

¿Qué hace que Divi sea único?

Divi se destaca por su innovadora billetera móvil enfocada en la experiencia de usuario, DiviWallet, que está pendiente de patente y es 100% autogestionada. Cuenta con direcciones legibles por humanos, bóvedas de staking sin custodia, un bloque de lotería, despliegue con un solo clic de masternodos móviles y intercambios dentro de la aplicación para casi 300 activos criptográficos. Estas características la hacen excepcionalmente fácil de usar y accesible, incluso para usuarios no técnicos.

¿Cuál es la historia de Divi?

Desde que alcanzó los objetivos descritos en su documento blanco original, Divi lanzó una hoja de ruta actualizada en septiembre de 2022. Esta hoja de ruta incluye soluciones integradas verticalmente, lo que permite a las empresas incorporar billeteras de autocustodia en sus ecosistemas. También destaca un sólido protocolo DeFi, un protocolo de provisión de liquidez para NFT y un marco de fidelización para empresas. Además, la iniciativa LightningWorks permitirá el uso de $DIVI en cómics interactivos, NFT y juegos Web 3.0, junto con continuas integraciones de monedas.

¿Qué viene después para Divi?

El futuro de Divi incluye el despliegue de su hoja de ruta actualizada, que presenta soluciones integradas verticalmente, un protocolo DeFi, provisión de liquidez para NFT y un marco de fidelización. La iniciativa LightningWorks introducirá $DIVI en medios interactivos y juegos. También se esperan continuas integraciones de monedas.

¿Para qué puede utilizarse Divi?

Divi puede utilizarse para soluciones de billetera de autocustodia, staking, despliegue de masternodos e intercambio entre diversos activos criptográficos. Su protocolo DeFi, sus funciones para NFT y su marco de fidelización también lo hacen adecuado para empresas e individuos que buscan integrar la tecnología blockchain en sus operaciones y participar en actividades Web 3.0.

¿Cuál es el precio actual de Divi?

El precio en vivo de Divi (DIVI) es € EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado Divi en el mercado?

Divi ocupa actualmente el puesto #2673 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €1026555.9810702300000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de DIVI?

La oferta circulante de DIVI es de 4721723211.146147 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Divi?

Durante las últimas 24 horas, Divi cotizó dentro de un rango de € (mínimo de 24 horas) y € (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre Divi y su máximo histórico y su mínimo histórico?

Divi alcanzó un máximo histórico de €0.1560493836670275000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de DIVI hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Divi?

El movimiento actual del precio de --% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.