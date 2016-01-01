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Principales tokens de Masternodes por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Masternodes. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08883
+0.55%
-2.48%
+2.18%
$ 690.10M
$ 13.43M
2
DASH
DASH
DASH
$ 30.46
-0.10%
-0.39%
-1.29%
$ 388.95M
$ 12.62K
3
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03703
+1.68%
+0.59%
-1.16%
$ 37.61M
$ 1.71M
4
Flux
Flux
FLUX
$ 0.03996
+0.33%
-2.22%
+0.28%
$ 16.49M
$ 1.44M
5
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6382
-0.06%
+1.33%
+1.60%
$ 11.96M
$ 91.79K
6
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.02551822
-1.78%
-0.14%
-37.07%
$ 5.36M
$ 1.17K
7
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.52
0.00%
-0.01%
-9.03%
$ 4.86M
$ 61.31K
8
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01500829
0.00%
-0.06%
-5.79%
$ 4.19M
$ 2.02K
9
Viction
Viction
VIC
$ 0.02572
-2.22%
-13.33%
-36.26%
$ 3.23M
$ 2.17M
10
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.02306
-1.19%
-6.66%
-21.60%
$ 2.27M
$ 2.88M
11
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002041
-0.19%
+2.85%
+17.83%
$ 1.83M
$ 30.92M
12
Divi
Divi
DIVI
$ 0.00025556
0.00%
--
0.00%
$ 1.21M
$ 227.53
13
Energi
Energi
NRG
$ 0.00845
-0.12%
0.00%
-4.30%
$ 867.86K
$ 1.27M
14
Morpheus Network
Morpheus Network
MNW
$ 0.01294165
-0.07%
+0.13%
+11.66%
$ 619.88K
$ 1.36K
15
Raptoreum
Raptoreum
RTM
$ 6.471E-5
+1.00%
-0.30%
-0.43%
$ 443.36K
--
16
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 3.728E-5
+0.03%
+1.30%
-15.14%
$ 399.41K
--
17
SwiftCash
SwiftCash
SWIFT
$ 0.00051896
-0.36%
+0.00%
+2.78%
$ 159.50K
$ 200.63
18
Honest
Honest
HNST
$ 5.544E-5
0.00%
-83.40%
0.00%
$ 22.18K
--
19
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00114501
+0.01%
+0.00%
+3.64%
$ 19.64K
$ 1.80K
20
KIRA
KIRA
KIRA
$ 1.487E-5
0.00%
-2.40%
+0.61%
$ 14.86K
--
21
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003605
-0.41%
+0.45%
-3.68%
--
$ 702.10M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Masternodes y por qué son populares?
Los tokens de Masternodes representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 21 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.17B.
¿Cuál es el token de Masternodes con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Masternodes rastreados en MEXC, SYS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.85% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Masternodes están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 21 tokens de Masternodes, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BDX, DASH, ONT se encuentra entre los tokens populares de Masternodes. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Masternodes?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Masternodes es de aproximadamente $1.17B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Masternodes, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.