Análisis técnico de CyberConnect (CYBER) de hoy La página de análisis de CyberConnect proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CYBER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CyberConnect a continuación. Regístrate

Cambio de precio de CyberConnect (CYBER) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3071 -- +1.18% -14.49% -42.90%

Indicadores técnicos de CyberConnect

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CyberConnect en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 4 Comprar 13 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 1 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.307 0.307 R2 0.307 0.3069 R1 0.3069 0.3069 PP 0.3069 0.3069 S1 0.3068 0.3068 S2 0.3068 0.3068 S3 0.3067 0.3068

Señales del mercado de CyberConnect Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.07M $25.09 M $25.16 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.00 M Ventas activas en 7 días $0.00 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de CyberConnect Ingresos netos Precio de CYBERUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.31 2026-08-11 -$0.04 M 0.30 2026-08-10 $0.01 M 0.32 2026-08-09 -$0.01 M 0.32 2026-08-08 $0.01 M 0.31 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera CyberConnect (CYBER) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CyberConnect en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CYBER / USDT $0.3071 $0.3071 $0.3071 +0.78% 213.39K (USDT) Trade