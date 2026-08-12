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Análisis técnico de Convex Finance (CVX) de hoy

Análisis técnico de Convex Finance (CVX) de hoy

La página de análisis de Convex Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CVX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Convex Finance a continuación.

Cambio de precio de Convex Finance (CVX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.67--+18.02%+32.01%-10.03%
Obtén más información sobre el precio de Convex Finance

Indicadores técnicos de Convex Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Convex Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 4
Mantener 6
Comprar 16
Medias móviles:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 11
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 6Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.6693
1.6686
R2
1.6686
1.6682
R1
1.6683
1.668
PP
1.6676
1.6676
S1
1.6673
1.6672
S2
1.6666
1.667
S3
1.6663
1.6666

Señales del mercado de Convex Finance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.18M
$1.43 M
$1.25 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.54 M
Ventas activas en 3 días
$0.54 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.06M
Compras activas en 7 días
$1.30 M
Ventas activas en 7 días
$1.23 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Convex Finance

Ingresos netosPrecio de CVXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M1.69
2026-08-11-$0.02 M1.64
2026-08-10$0.04 M1.66
2026-08-09$0.05 M1.66
2026-08-08-$0.09 M1.53

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CVX/USDT
$1.671
$1.671$1.671
+2.20%
57.24K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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