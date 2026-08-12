Análisis técnico de Convex Finance (CVX) de hoy La página de análisis de Convex Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CVX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Convex Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Convex Finance (CVX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.67 -- +18.02% +32.01% -10.03%

Indicadores técnicos de Convex Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Convex Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 4 Mantener 6 Comprar 16 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 11 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 6 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.6693 1.6686 R2 1.6686 1.6682 R1 1.6683 1.668 PP 1.6676 1.6676 S1 1.6673 1.6672 S2 1.6666 1.667 S3 1.6663 1.6666

Señales del mercado de Convex Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.18M $1.43 M $1.25 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.54 M Ventas activas en 3 días $0.54 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $1.30 M Ventas activas en 7 días $1.23 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Convex Finance Ingresos netos Precio de CVXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 1.69 2026-08-11 -$0.02 M 1.64 2026-08-10 $0.04 M 1.66 2026-08-09 $0.05 M 1.66 2026-08-08 -$0.09 M 1.53 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Convex Finance (CVX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Convex Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CVX / USDT $1.671 $1.671 $1.671 +2.20% 57.24K (USDT) Trade