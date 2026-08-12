Análisis técnico de CertiK (CTK) de hoy La página de análisis de CertiK proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CTK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CertiK a continuación. Regístrate

Cambio de precio de CertiK (CTK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.11108 -- +15.16% +5.38% -42.95%

Indicadores técnicos de CertiK

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CertiK en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 7 Comprar 9 Medias móviles : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 5 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.111 0.1109 R2 0.1109 0.1108 R1 0.1108 0.1108 PP 0.1107 0.1107 S1 0.1106 0.1106 S2 0.1105 0.1106 S3 0.1104 0.1105

Señales del mercado de CertiK Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.38M $6.03 M $6.42 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.09 M Ventas activas en 7 días $0.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de CertiK Ingresos netos Precio de CTKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.11 2026-08-11 $0.00 M 0.11 2026-08-10 -$0.01 M 0.11 2026-08-09 -$0.01 M 0.11 2026-08-08 $0.00 M 0.11 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera CertiK (CTK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CertiK en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CTK / USDT $0.11108 $0.11108 $0.11108 -2.45% 483.96K (USDT) Trade