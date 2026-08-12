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Análisis técnico de Curve (CRV) de hoy

Análisis técnico de Curve (CRV) de hoy

La página de análisis de Curve proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CRV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Curve a continuación.

Cambio de precio de Curve (CRV)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2662--+29.91%+27.61%-0.08%
Obtén más información sobre el precio de Curve

Indicadores técnicos de Curve

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Curve en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 2
Comprar 11
Medias móviles:ComprarVender 5Mantener 0Comprar 9
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 2Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2662
0.2661
R2
0.2661
0.2661
R1
0.2661
0.2661
PP
0.266
0.266
S1
0.266
0.266
S2
0.2659
0.266
S3
0.2659
0.2659

Señales del mercado de Curve

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.38M
$14.70 M
$14.32 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.48M
Compras activas en 3 días
$10.43 M
Ventas activas en 3 días
$10.91 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.29M
Compras activas en 7 días
$15.03 M
Ventas activas en 7 días
$15.32 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Curve

Ingresos netosPrecio de CRVUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.20 M0.27
2026-08-11$1.36 M0.27
2026-08-10$0.16 M0.24
2026-08-09$0.94 M0.24
2026-08-08$0.50 M0.23

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CRV/USDT
$0.2662
$0.2662$0.2662
+0.33%
7.39M (USDT)
CRV/USDC
$0.2662
$0.2662$0.2662
+0.60%
208.96K (USDT)
CRV/ETH
$0.00014144
$0.00014144$0.00014144
-0.50%
19.55K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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