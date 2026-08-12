Análisis técnico de Curve (CRV) de hoy La página de análisis de Curve proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CRV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Curve a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Curve (CRV) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2662 -- +29.91% +27.61% -0.08%

Indicadores técnicos de Curve

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Curve en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 2 Comprar 11 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 0 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2662 0.2661 R2 0.2661 0.2661 R1 0.2661 0.2661 PP 0.266 0.266 S1 0.266 0.266 S2 0.2659 0.266 S3 0.2659 0.2659

Señales del mercado de Curve Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.38M $14.70 M $14.32 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.48M Compras activas en 3 días $10.43 M Ventas activas en 3 días $10.91 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.29M Compras activas en 7 días $15.03 M Ventas activas en 7 días $15.32 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Curve Ingresos netos Precio de CRVUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.20 M 0.27 2026-08-11 $1.36 M 0.27 2026-08-10 $0.16 M 0.24 2026-08-09 $0.94 M 0.24 2026-08-08 $0.50 M 0.23 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Curve (CRV) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Curve en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CRV / USDT $0.2662 $0.2662 $0.2662 +0.33% 7.39M (USDT) Trade CRV / USDC $0.2662 $0.2662 $0.2662 +0.60% 208.96K (USDT) Trade CRV / ETH $0.00014144 $0.00014144 $0.00014144 -0.50% 19.55K (USDT) Trade