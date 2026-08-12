Análisis técnico de COTI (COTI) de hoy La página de análisis de COTI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de COTI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de COTI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de COTI (COTI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.009883 -- -19.17% +24.23% -31.71%

Indicadores técnicos de COTI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de COTI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 1 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.010263 0.010261 R2 0.010261 0.010259 R1 0.010258 0.010258 PP 0.010256 0.010256 S1 0.010253 0.010254 S2 0.010251 0.010253 S3 0.010248 0.010251

Señales del mercado de COTI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.25M $9.63 M $9.88 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.58 M Ventas activas en 3 días $0.58 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.07M Compras activas en 7 días $3.12 M Ventas activas en 7 días $3.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de COTI Ingresos netos Precio de COTIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 0.01 2026-08-11 -$0.14 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 -$0.22 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera COTI (COTI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de COTI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h COTI / USDT $0.009883 $0.009883 $0.009883 +1.20% 17.10M (USDT) Trade COTI / USDC $0.009892 $0.009892 $0.009892 +1.51% 5.47M (USDT) Trade