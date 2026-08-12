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Análisis técnico de Compound (COMP) de hoy

Análisis técnico de Compound (COMP) de hoy

La página de análisis de Compound proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de COMP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Compound a continuación.

Cambio de precio de Compound (COMP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$16.31---1.46%-4.12%-28.28%
Obtén más información sobre el precio de Compound

Indicadores técnicos de Compound

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Compound en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 4
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 4Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
16.3066
16.3033
R2
16.3033
16.2995
R1
16.2966
16.2971
PP
16.2933
16.2933
S1
16.2866
16.2895
S2
16.2833
16.2871
S3
16.2766
16.2833

Señales del mercado de Compound

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.05M
$3.24 M
$3.19 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$0.19 M
Ventas activas en 3 días
$0.16 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.04M
Compras activas en 7 días
$0.40 M
Ventas activas en 7 días
$0.36 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Compound

Ingresos netosPrecio de COMPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.05 M16.32
2026-08-11-$0.05 M16.21
2026-08-10-$0.07 M16.57
2026-08-09-$0.01 M16.70
2026-08-08$0.14 M16.78

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
COMP/USDT
$16.3
$16.3$16.3
+0.61%
3.74K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

COMP
COMP
USD
USD

1 COMP = 16.3 USD