Análisis técnico de Compound (COMP) de hoy La página de análisis de Compound proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de COMP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Compound a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Compound (COMP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $16.31 -- -1.46% -4.12% -28.28%

Indicadores técnicos de Compound

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Compound en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 4 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 4 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 16.3066 16.3033 R2 16.3033 16.2995 R1 16.2966 16.2971 PP 16.2933 16.2933 S1 16.2866 16.2895 S2 16.2833 16.2871 S3 16.2766 16.2833

Señales del mercado de Compound Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.05M $3.24 M $3.19 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.03M Compras activas en 3 días $0.19 M Ventas activas en 3 días $0.16 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.04M Compras activas en 7 días $0.40 M Ventas activas en 7 días $0.36 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Compound Ingresos netos Precio de COMPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.05 M 16.32 2026-08-11 -$0.05 M 16.21 2026-08-10 -$0.07 M 16.57 2026-08-09 -$0.01 M 16.70 2026-08-08 $0.14 M 16.78 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Compound (COMP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Compound en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h COMP / USDT $16.3 $16.3 $16.3 +0.61% 3.74K (USDT) Trade