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Análisis técnico de Chiliz (CHZ) de hoy
Cambio de precio de Chiliz (CHZ)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.01271
|--
|-1.71%
|-25.37%
|-70.56%
Indicadores técnicos de Chiliz
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Chiliz en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 0
|Mantener 0
|Comprar 14
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 1
|Mantener 6
|Comprar 5
Señales del mercado de Chiliz
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Chiliz
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.01 M
|0.01
|2026-08-11
|-$0.12 M
|0.01
|2026-08-10
|-$0.10 M
|0.01
|2026-08-09
|-$0.26 M
|0.01
|2026-08-08
|$0.11 M
|0.01
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.