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Análisis técnico de Chiliz (CHZ) de hoy

Análisis técnico de Chiliz (CHZ) de hoy

La página de análisis de Chiliz proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CHZ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Chiliz a continuación.

Cambio de precio de Chiliz (CHZ)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01271---1.71%-25.37%-70.56%
Obtén más información sobre el precio de Chiliz

Indicadores técnicos de Chiliz

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Chiliz en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 1
Mantener 6
Comprar 19
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 6Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01267
0.01267
R2
0.01267
0.01266
R1
0.01266
0.01266
PP
0.01266
0.01266
S1
0.01265
0.01265
S2
0.01265
0.01265
S3
0.01264
0.01265

Señales del mercado de Chiliz

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.55M
$7.35 M
$6.80 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$0.84 M
Ventas activas en 3 días
$0.81 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$2.95 M
Ventas activas en 7 días
$2.96 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Chiliz

Ingresos netosPrecio de CHZUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.12 M0.01
2026-08-10-$0.10 M0.01
2026-08-09-$0.26 M0.01
2026-08-08$0.11 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CHZ/USDT
$0.01269
$0.01269$0.01269
+0.23%
10.86M (USDT)
CHZ/USDC
$0.01269
$0.01269$0.01269
+0.39%
4.09M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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