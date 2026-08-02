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Análisis técnico de ChainGPT (CGPT) de hoy

Análisis técnico de ChainGPT (CGPT) de hoy

La página de análisis de ChainGPT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CGPT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ChainGPT a continuación.

Cambio de precio de ChainGPT (CGPT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.020332--+10.87%+8.11%-38.22%
Obtén más información sobre el precio de ChainGPT

Indicadores técnicos de ChainGPT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ChainGPT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 4
Comprar 12
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02023
0.02023
R2
0.02023
0.02022
R1
0.02022
0.02022
PP
0.02022
0.02022
S1
0.02021
0.02021
S2
0.02021
0.02021
S3
0.0202
0.02021

Señales del mercado de ChainGPT

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.52M
$5.85 M
$6.37 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.13 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.19 M
Ventas activas en 7 días
$0.19 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ChainGPT

Ingresos netosPrecio de CGPTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.02
2026-08-11$0.02 M0.02
2026-08-10$0.06 M0.02
2026-08-09$0.01 M0.02
2026-08-08$0.01 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CGPT/USDT
$0.020332
$0.020332$0.020332
-2.82%
3.71M (USDT)
CGPT/USDC
$0.02032
$0.02032$0.02032
-2.86%
2.82M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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CGPT
CGPT
USD
USD

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