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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre CONFLUX, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre CONFLUX, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de CONFLUX (CFX) de hoy

Análisis técnico de CONFLUX (CFX) de hoy

La página de análisis de CONFLUX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CFX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CONFLUX a continuación.

Cambio de precio de CONFLUX (CFX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04155--+5.13%-6.95%-38.82%
Obtén más información sobre el precio de CONFLUX

Indicadores técnicos de CONFLUX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CONFLUX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 3
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 3Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04154
0.04153
R2
0.04153
0.04152
R1
0.04152
0.04152
PP
0.04151
0.04151
S1
0.0415
0.0415
S2
0.04149
0.0415
S3
0.04148
0.04149

Señales del mercado de CONFLUX

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.03M
$11.79 M
$11.82 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$1.56 M
Ventas activas en 3 días
$1.57 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.32M
Compras activas en 7 días
$2.73 M
Ventas activas en 7 días
$3.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de CONFLUX

Ingresos netosPrecio de CFXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.04
2026-08-11$0.13 M0.04
2026-08-10-$0.01 M0.04
2026-08-09-$0.07 M0.04
2026-08-08$0.04 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CFX/USDT
$0.04157
$0.04157$0.04157
+0.07%
1.62M (USDT)
CFX/USDC
$0.04153
$0.04153$0.04153
-0.09%
1.31M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 CFX = 0.04155 USD