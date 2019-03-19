Análisis técnico de Celer Network (CELR) de hoy La página de análisis de Celer Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CELR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Celer Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Celer Network (CELR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001986 -- +23.12% +12.20% -30.56%

Indicadores técnicos de Celer Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Celer Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 0 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 0 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001984 0.001983 R2 0.001983 0.001982 R1 0.001982 0.001982 PP 0.001981 0.001981 S1 0.00198 0.00198 S2 0.001979 0.00198 S3 0.001978 0.001979

Señales del mercado de Celer Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.52M $7.06 M $7.58 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.16 M Ventas activas en 3 días $0.17 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.35 M Ventas activas en 7 días $0.36 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Celer Network Ingresos netos Precio de CELRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 2026-08-08 $0.06 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Celer Network (CELR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Celer Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CELR / USDT $0.001985 $0.001985 $0.001985 +1.74% 29.24M (USDT) Trade