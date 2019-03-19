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Análisis técnico de Celer Network (CELR) de hoy

Análisis técnico de Celer Network (CELR) de hoy

La página de análisis de Celer Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CELR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Celer Network a continuación.

Cambio de precio de Celer Network (CELR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.001986--+23.12%+12.20%-30.56%
Obtén más información sobre el precio de Celer Network

Indicadores técnicos de Celer Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Celer Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 0
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:VenderVender 9Mantener 0Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.001984
0.001983
R2
0.001983
0.001982
R1
0.001982
0.001982
PP
0.001981
0.001981
S1
0.00198
0.00198
S2
0.001979
0.00198
S3
0.001978
0.001979

Señales del mercado de Celer Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.52M
$7.06 M
$7.58 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.16 M
Ventas activas en 3 días
$0.17 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.35 M
Ventas activas en 7 días
$0.36 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Celer Network

Ingresos netosPrecio de CELRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00
2026-08-08$0.06 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CELR/USDT
$0.001985
$0.001985$0.001985
+1.74%
29.24M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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