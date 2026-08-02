Análisis técnico de CELO (CELO) de hoy La página de análisis de CELO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CELO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CELO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de CELO (CELO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06183 -- +1.77% -11.69% -32.98%

Indicadores técnicos de CELO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CELO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06177 0.06175 R2 0.06175 0.06173 R1 0.06173 0.06173 PP 0.06172 0.06172 S1 0.0617 0.0617 S2 0.06168 0.0617 S3 0.06167 0.06168

Señales del mercado de CELO Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $2.78 M $2.81 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.10 M Ventas activas en 7 días $0.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de CELO Ingresos netos Precio de CELOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.06 2026-08-11 -$0.04 M 0.06 2026-08-10 -$0.05 M 0.06 2026-08-09 -$0.02 M 0.06 2026-08-08 $0.03 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera CELO (CELO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CELO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CELO / USDT $0.06183 $0.06183 $0.06183 +0.73% 977.76K (USDT) Trade