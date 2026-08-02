Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre CELO, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre CELO, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de CELO

Info. de precios de CELO

¿Qué es CELO?

Whitepaper de CELO

Sitio web oficial de CELO

Tokenomía de CELO

Pronóstico de precios de CELO

Historial de CELO

Guía de compra de CELO

Conversor de moneda fiat a CELO

Spot de CELO

Futuros USDT-M de CELO

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de CELO (CELO) de hoy

Análisis técnico de CELO (CELO) de hoy

La página de análisis de CELO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CELO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CELO a continuación.

Cambio de precio de CELO (CELO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06183--+1.77%-11.69%-32.98%
Obtén más información sobre el precio de CELO

Indicadores técnicos de CELO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CELO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 0
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 0Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06177
0.06175
R2
0.06175
0.06173
R1
0.06173
0.06173
PP
0.06172
0.06172
S1
0.0617
0.0617
S2
0.06168
0.0617
S3
0.06167
0.06168

Señales del mercado de CELO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.02M
$2.78 M
$2.81 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.10 M
Ventas activas en 7 días
$0.09 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de CELO

Ingresos netosPrecio de CELOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.06
2026-08-11-$0.04 M0.06
2026-08-10-$0.05 M0.06
2026-08-09-$0.02 M0.06
2026-08-08$0.03 M0.06

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre CELO

Opera CELO (CELO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CELO en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CELO/USDT
$0.06183
$0.06183$0.06183
+0.73%
977.76K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de CELO a USD

Monto

CELO
CELO
USD
USD

1 CELO = 0.06183 USD