Precio de BOMO on Base hoy

El precio actual de BOMO on Base (BOMO) hoy es $ 0.0006524, con una variación del 1.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOMO a USD es $ 0.0006524 por BOMO.

BOMO on Base actualmente está en el puesto #2728 por capitalización de mercado en $ 248.56K, con un suministro circulante de 381.00M BOMO. Durante las últimas 24 horas, BOMO cotiza entre $ 0.0005563 (bajo) y $ 0.0006674 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.022125194895044928, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000006003498518756.

En el corto plazo, BOMO experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +131.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 726.81.

Información del mercado de BOMO on Base (BOMO)

Puesto No.2728 Cap de mercado $ 248.56K$ 248.56K $ 248.56K Volumen (24H) $ 726.81$ 726.81 $ 726.81 Cap. de mercado totalmente diluida $ 326.20K$ 326.20K $ 326.20K Suministro de Circulación 381.00M 381.00M 381.00M Suministro máx. 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Suministro total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tasa de circulación 76.20% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de BOMO on Base es de $ 248.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 726.81. El suministro circulante de BOMO es de 381.00M, con un suministro total de 500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 326.20K.