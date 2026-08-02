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Análisis técnico de BOOK OF MEME (BOME) de hoy

Análisis técnico de BOOK OF MEME (BOME) de hoy

La página de análisis de BOOK OF MEME proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BOME. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BOOK OF MEME a continuación.

Cambio de precio de BOOK OF MEME (BOME)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0007798--+32.14%+89.18%+31.10%
Obtén más información sobre el precio de BOOK OF MEME

Indicadores técnicos de BOOK OF MEME

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BOOK OF MEME en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 1
Comprar 12
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0007791
0.0007789
R2
0.0007789
0.0007787
R1
0.0007786
0.0007786
PP
0.0007784
0.0007784
S1
0.0007781
0.0007782
S2
0.0007779
0.0007781
S3
0.0007776
0.0007779

Señales del mercado de BOOK OF MEME

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.82M
$12.34 M
$14.16 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$1.87 M
Ventas activas en 3 días
$1.90 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$2.74 M
Ventas activas en 7 días
$2.75 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BOOK OF MEME

Ingresos netosPrecio de BOMEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.00
2026-08-11-$0.25 M0.00
2026-08-10$0.32 M0.00
2026-08-09$0.18 M0.00
2026-08-08$0.10 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BOME/USDT
$0.0007795
$0.0007795$0.0007795
+2.33%
121.05M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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