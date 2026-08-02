Análisis técnico de BOOK OF MEME (BOME) de hoy La página de análisis de BOOK OF MEME proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BOME. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BOOK OF MEME a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BOOK OF MEME (BOME) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0007798 -- +32.14% +89.18% +31.10%

Indicadores técnicos de BOOK OF MEME

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BOOK OF MEME en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 1 Comprar 12 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0007791 0.0007789 R2 0.0007789 0.0007787 R1 0.0007786 0.0007786 PP 0.0007784 0.0007784 S1 0.0007781 0.0007782 S2 0.0007779 0.0007781 S3 0.0007776 0.0007779

Señales del mercado de BOOK OF MEME Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.82M $12.34 M $14.16 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $1.87 M Ventas activas en 3 días $1.90 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $2.74 M Ventas activas en 7 días $2.75 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BOOK OF MEME Ingresos netos Precio de BOMEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.00 2026-08-11 -$0.25 M 0.00 2026-08-10 $0.32 M 0.00 2026-08-09 $0.18 M 0.00 2026-08-08 $0.10 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BOOK OF MEME (BOME) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BOOK OF MEME en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BOME / USDT $0.0007795 $0.0007795 $0.0007795 +2.33% 121.05M (USDT) Trade