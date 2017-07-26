Análisis técnico de Binance Coin (BNB) de hoy La página de análisis de Binance Coin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BNB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Binance Coin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Binance Coin (BNB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $613.41 -- +3.39% +6.53% -8.67%

Indicadores técnicos de Binance Coin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Binance Coin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 1 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 0 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 614.4333 614.3666 R2 614.3666 614.2902 R1 614.2333 614.243 PP 614.1666 614.1666 S1 614.0333 614.0902 S2 613.9666 614.043 S3 613.8333 613.9666

Señales del mercado de Binance Coin Volumen neto actual de órdenes abiertas -2.14M $38.61 M $40.75 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.60M Compras activas en 3 días $18.13 M Ventas activas en 3 días $18.73 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 3.52M Compras activas en 7 días $48.63 M Ventas activas en 7 días $45.10 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Binance Coin Ingresos netos Precio de BNBUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $1.52 M 611.61 2026-08-11 $6.26 M 608.43 2026-08-10 -$0.55 M 601.04 2026-08-09 -$1.34 M 608.59 2026-08-08 $5.41 M 605.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Binance Coin (BNB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Binance Coin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BNB / USDT $613.29 $613.29 $613.29 +0.80% 25.90K (USDT) Trade BNB / USDC $612.26 $612.26 $612.26 +0.79% 68.95 (USDT) Trade BNB / USD1 $612.67 $612.67 $612.67 +0.90% 983.07 (USDT) Trade