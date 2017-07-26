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Análisis técnico de Binance Coin (BNB) de hoy

Análisis técnico de Binance Coin (BNB) de hoy

La página de análisis de Binance Coin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BNB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Binance Coin a continuación.

Cambio de precio de Binance Coin (BNB)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$613.41--+3.39%+6.53%-8.67%
Obtén más información sobre el precio de Binance Coin

Indicadores técnicos de Binance Coin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Binance Coin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 9
Mantener 1
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
614.4333
614.3666
R2
614.3666
614.2902
R1
614.2333
614.243
PP
614.1666
614.1666
S1
614.0333
614.0902
S2
613.9666
614.043
S3
613.8333
613.9666

Señales del mercado de Binance Coin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-2.14M
$38.61 M
$40.75 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.60M
Compras activas en 3 días
$18.13 M
Ventas activas en 3 días
$18.73 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
3.52M
Compras activas en 7 días
$48.63 M
Ventas activas en 7 días
$45.10 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Binance Coin

Ingresos netosPrecio de BNBUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$1.52 M611.61
2026-08-11$6.26 M608.43
2026-08-10-$0.55 M601.04
2026-08-09-$1.34 M608.59
2026-08-08$5.41 M605.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BNB/USDT
$613.29
$613.29$613.29
+0.80%
25.90K (USDT)
BNB/USDC
$612.26
$612.26$612.26
+0.79%
68.95 (USDT)
BNB/USD1
$612.67
$612.67$612.67
+0.90%
983.07 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 613.41 USD