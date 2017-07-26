Análisis técnico de Binance Coin (BNB) de hoy
Cambio de precio de Binance Coin (BNB)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$613.41
|--
|+3.39%
|+6.53%
|-8.67%
Indicadores técnicos de Binance Coin
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Binance Coin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 2
|Mantener 0
|Comprar 12
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 7
|Mantener 1
|Comprar 4
Señales del mercado de Binance Coin
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Binance Coin
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$1.52 M
|611.61
|2026-08-11
|$6.26 M
|608.43
|2026-08-10
|-$0.55 M
|601.04
|2026-08-09
|-$1.34 M
|608.59
|2026-08-08
|$5.41 M
|605.07
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre Binance Coin
Opera Binance Coin (BNB) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Binance Coin en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.