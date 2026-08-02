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Análisis técnico de Big Time (BIGTIME) de hoy

Análisis técnico de Big Time (BIGTIME) de hoy

La página de análisis de Big Time proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BIGTIME. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Big Time a continuación.

Cambio de precio de Big Time (BIGTIME)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.005044---7.20%-29.11%-63.16%
Obtén más información sobre el precio de Big Time

Indicadores técnicos de Big Time

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Big Time en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 6
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 0Comprar 2
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 6Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.005032
0.005029
R2
0.005029
0.005026
R1
0.005024
0.005024
PP
0.005021
0.005021
S1
0.005016
0.005018
S2
0.005013
0.005016
S3
0.005008
0.005013

Señales del mercado de Big Time

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.57M
$7.02 M
$7.59 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.11 M
Ventas activas en 3 días
$0.11 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.34 M
Ventas activas en 7 días
$0.32 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Big Time

Ingresos netosPrecio de BIGTIMEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.01
2026-08-11-$0.06 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.04 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BIGTIME/USDT
$0.005046
$0.005046$0.005046
-0.41%
10.26M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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