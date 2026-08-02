Análisis técnico de Big Time (BIGTIME) de hoy La página de análisis de Big Time proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BIGTIME. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Big Time a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Big Time (BIGTIME) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.005044 -- -7.20% -29.11% -63.16%

Indicadores técnicos de Big Time

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Big Time en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 6 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 0 Comprar 2 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 6 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.005032 0.005029 R2 0.005029 0.005026 R1 0.005024 0.005024 PP 0.005021 0.005021 S1 0.005016 0.005018 S2 0.005013 0.005016 S3 0.005008 0.005013

Señales del mercado de Big Time Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.57M $7.02 M $7.59 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.11 M Ventas activas en 3 días $0.11 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.34 M Ventas activas en 7 días $0.32 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Big Time Ingresos netos Precio de BIGTIMEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.01 2026-08-11 -$0.06 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 2026-08-08 -$0.04 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Big Time (BIGTIME) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Big Time en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BIGTIME / USDT $0.005046 $0.005046 $0.005046 -0.41% 10.26M (USDT) Trade