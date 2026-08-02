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Análisis técnico de BICONOMY (BICO) de hoy

Análisis técnico de BICONOMY (BICO) de hoy

La página de análisis de BICONOMY proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BICO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BICONOMY a continuación.

Cambio de precio de BICONOMY (BICO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03979--+87.95%+190.43%+54.46%
Obtén más información sobre el precio de BICONOMY

Indicadores técnicos de BICONOMY

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BICONOMY en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 3
Comprar 11
Medias móviles:MantenerVender 8Mantener 0Comprar 6
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 3Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04015
0.04005
R2
0.04005
0.03995
R1
0.03988
0.03988
PP
0.03978
0.03978
S1
0.03961
0.03968
S2
0.03951
0.03961
S3
0.03934
0.03951

Señales del mercado de BICONOMY

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.13M
$1.80 M
$1.93 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.04M
Compras activas en 3 días
$12.56 M
Ventas activas en 3 días
$12.52 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.28M
Compras activas en 7 días
$67.97 M
Ventas activas en 7 días
$67.69 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BICONOMY

Ingresos netosPrecio de BICOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.09 M0.04
2026-08-11-$0.18 M0.04
2026-08-10-$0.01 M0.04
2026-08-09$1.17 M0.04
2026-08-08-$1.64 M0.06

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BICO/USDT
$0.03973
$0.03973$0.03973
+0.40%
9.28M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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