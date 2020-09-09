Análisis técnico de Bella (BEL) de hoy La página de análisis de Bella proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BEL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bella a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bella (BEL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.10396 -- +6.25% -2.92% -10.05%

Indicadores técnicos de Bella

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bella en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 2 Comprar 14 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 10 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.10391 0.1039 R2 0.1039 0.1039 R1 0.1039 0.1039 PP 0.10389 0.10389 S1 0.10389 0.10389 S2 0.10388 0.10389 S3 0.10388 0.10388

Señales del mercado de Bella Volumen neto actual de órdenes abiertas -6.50M $11.60 M $18.11 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Bella Ingresos netos Precio de BELUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.10 2026-08-11 -$0.11 M 0.10 2026-08-10 -$0.13 M 0.11 2026-08-09 -$0.12 M 0.11 2026-08-08 -$0.02 M 0.11 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bella (BEL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bella en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BEL / USDT $0.10396 $0.10396 $0.10396 +1.05% 577.47K (USDT) Trade