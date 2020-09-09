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Análisis técnico de Bella (BEL) de hoy

Análisis técnico de Bella (BEL) de hoy

La página de análisis de Bella proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BEL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bella a continuación.

Cambio de precio de Bella (BEL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.10396--+6.25%-2.92%-10.05%
Obtén más información sobre el precio de Bella

Indicadores técnicos de Bella

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bella en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 2
Comprar 14
Medias móviles:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 10
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.10391
0.1039
R2
0.1039
0.1039
R1
0.1039
0.1039
PP
0.10389
0.10389
S1
0.10389
0.10389
S2
0.10388
0.10389
S3
0.10388
0.10388

Señales del mercado de Bella

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-6.50M
$11.60 M
$18.11 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.08 M
Ventas activas en 7 días
$0.08 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Bella

Ingresos netosPrecio de BELUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.10
2026-08-11-$0.11 M0.10
2026-08-10-$0.13 M0.11
2026-08-09-$0.12 M0.11
2026-08-08-$0.02 M0.11

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BEL/USDT
$0.10396
$0.10396$0.10396
+1.05%
577.47K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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