Análisis técnico de Beam (BEAMX) de hoy La página de análisis de Beam proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BEAMX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Beam a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Beam (BEAMX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001359 -- -5.63% -14.37% -29.55%

Indicadores técnicos de Beam

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Beam en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 2 Mantener 14 Comprar 10 Medias móviles : Mantener Vender 1 Mantener 8 Comprar 5 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 6 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00136 0.00136 R2 0.00136 0.001359 R1 0.001359 0.001359 PP 0.001359 0.001359 S1 0.001358 0.001358 S2 0.001358 0.001358 S3 0.001357 0.001358

Señales del mercado de Beam Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $1.17 M $1.16 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.02 M Ventas activas en 7 días $0.02 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Beam Ingresos netos Precio de BEAMXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Beam (BEAMX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Beam en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BEAMX / USDT $0.001359 $0.001359 $0.001359 +1.04% 43.62M (USDT) Trade BEAMX / USDC $0.001358 $0.001358 $0.001358 +1.11% 40.91M (USDT) Trade