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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Bitcoin Cash Node, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Bitcoin Cash Node, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Bitcoin Cash Node (BCH) de hoy

Análisis técnico de Bitcoin Cash Node (BCH) de hoy

La página de análisis de Bitcoin Cash Node proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BCH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitcoin Cash Node a continuación.

Cambio de precio de Bitcoin Cash Node (BCH)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$213.3---0.05%-12.69%-50.88%
Obtén más información sobre el precio de Bitcoin Cash Node

Indicadores técnicos de Bitcoin Cash Node

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bitcoin Cash Node en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 1
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
213.7566
213.7433
R2
213.7433
213.728
R1
213.7166
213.7186
PP
213.7033
213.7033
S1
213.6766
213.688
S2
213.6633
213.6786
S3
213.6366
213.6633

Señales del mercado de Bitcoin Cash Node

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.47M
$14.36 M
$14.84 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.54M
Compras activas en 3 días
$2.95 M
Ventas activas en 3 días
$2.42 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.22M
Compras activas en 7 días
$8.02 M
Ventas activas en 7 días
$7.80 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Bitcoin Cash Node

Ingresos netosPrecio de BCHUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M212.70
2026-08-11$0.47 M211.50
2026-08-10-$0.36 M214.20
2026-08-09-$0.29 M218.40
2026-08-08$0.06 M217.70

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Bitcoin Cash Node

Opera Bitcoin Cash Node (BCH) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bitcoin Cash Node en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BCH/USDT
$213.3
$213.3$213.3
+0.89%
2.98K (USDT)
BCH/USDC
$212.9
$212.9$212.9
+0.99%
142.50 (USDT)
BCH/BTC
$0.003344
$0.003344$0.003344
+0.63%
39.26 (USDT)
BCH/USD1
$213.3
$213.3$213.3
+0.99%
253.37 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 BCH = 213.3 USD