Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre FC Barcelona FT, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre FC Barcelona FT, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de BAR

Info. de precios de BAR

¿Qué es BAR?

Whitepaper de BAR

Sitio web oficial de BAR

Tokenomía de BAR

Pronóstico de precios de BAR

Historial de BAR

Guía de compra de BAR

Conversor de moneda fiat a BAR

Spot de BAR

Futuros USDT-M de BAR

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de FC Barcelona FT (BAR) de hoy

Análisis técnico de FC Barcelona FT (BAR) de hoy

La página de análisis de FC Barcelona FT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BAR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FC Barcelona FT a continuación.

Cambio de precio de FC Barcelona FT (BAR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2634---0.87%-2.85%-37.79%
Obtén más información sobre el precio de FC Barcelona FT

Flujo de capital de FC Barcelona FT

Ingresos netosPrecio de BARUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.26
2026-08-11-$0.01 M0.26
2026-08-10-$0.03 M0.27
2026-08-09$0.00 M0.27
2026-08-08-$0.01 M0.27

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre FC Barcelona FT

Opera FC Barcelona FT (BAR) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FC Barcelona FT en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BAR/USDT
$0.2634
$0.2634$0.2634
+0.03%
219.32K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de BAR a USD

Monto

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 0.2634 USD