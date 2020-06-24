Análisis técnico de balancer (BAL) de hoy La página de análisis de balancer proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BAL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de balancer a continuación. Regístrate

Cambio de precio de balancer (BAL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.10332 -- -3.81% +9.29% -33.04%

Flujo de capital de Balancer Ingresos netos Precio de BALUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.10 2026-08-11 $0.00 M 0.10 2026-08-10 $0.00 M 0.11 2026-08-09 -$0.01 M 0.11 2026-08-08 $0.00 M 0.11 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera balancer (BAL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de balancer en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BAL / USDT $0.10332 $0.10332 $0.10332 +0.16% 543.05K (USDT) Trade