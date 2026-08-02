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Análisis técnico de BabyDogeCoin (BABYDOGE) de hoy
Cambio de precio de BabyDogeCoin (BABYDOGE)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.0000000003563
|--
|+13.03%
|+11.90%
|-19.12%
Flujo de capital de BabyDogeCoin
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-11
|$0.02 M
|0.00
|2026-08-10
|$0.02 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-08
|$0.00 M
|0.00
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