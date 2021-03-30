Análisis técnico de Axie Infinity (AXS) de hoy La página de análisis de Axie Infinity proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AXS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Axie Infinity a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Axie Infinity (AXS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.8876 -- +7.62% -10.77% -30.09%

Indicadores técnicos de Axie Infinity

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Axie Infinity en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 4 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 4 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.8869 0.8869 R2 0.8869 0.8868 R1 0.8868 0.8868 PP 0.8868 0.8868 S1 0.8867 0.8867 S2 0.8867 0.8867 S3 0.8866 0.8867

Señales del mercado de Axie Infinity Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.55M $10.74 M $11.29 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.71 M Ventas activas en 3 días $0.71 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $2.10 M Ventas activas en 7 días $2.11 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Axie Infinity Ingresos netos Precio de AXSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.88 2026-08-11 $0.02 M 0.88 2026-08-10 -$0.07 M 0.92 2026-08-09 $0.06 M 0.90 2026-08-08 -$0.04 M 0.90 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Axie Infinity (AXS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Axie Infinity en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AXS / USDT $0.8876 $0.8876 $0.8876 +0.79% 62.97K (USDT) Trade AXS / USDC $0.8856 $0.8856 $0.8856 +0.84% 59.52K (USDT) Trade