Análisis técnico de COSMOS (ATOM) de hoy La página de análisis de COSMOS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ATOM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de COSMOS a continuación. Regístrate

Cambio de precio de COSMOS (ATOM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.436 -- +5.27% -9.23% -29.58%

Indicadores técnicos de COSMOS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de COSMOS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 18 Mantener 4 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 4 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.4343 1.4336 R2 1.4336 1.4332 R1 1.4333 1.433 PP 1.4326 1.4326 S1 1.4323 1.4322 S2 1.4316 1.432 S3 1.4313 1.4316

Señales del mercado de COSMOS Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.53M $15.30 M $14.77 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.87M Compras activas en 3 días $2.64 M Ventas activas en 3 días $3.51 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -1.01M Compras activas en 7 días $4.49 M Ventas activas en 7 días $5.50 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de COSMOS Ingresos netos Precio de ATOMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.13 M 1.44 2026-08-11 -$0.19 M 1.42 2026-08-10 $0.00 M 1.41 2026-08-09 $0.01 M 1.39 2026-08-08 $0.06 M 1.39 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera COSMOS (ATOM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de COSMOS en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ATOM / USDT $1.436 $1.436 $1.436 +1.12% 282.43K (USDT) Trade ATOM / USDC $1.437 $1.437 $1.437 +1.19% 19.21K (USDT) Trade ATOM / BTC $0.00002256 $0.00002256 $0.00002256 +1.03% 6.06K (USDT) Trade