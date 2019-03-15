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Análisis técnico de COSMOS (ATOM) de hoy

Análisis técnico de COSMOS (ATOM) de hoy

La página de análisis de COSMOS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ATOM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de COSMOS a continuación.

Cambio de precio de COSMOS (ATOM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.436--+5.27%-9.23%-29.58%
Obtén más información sobre el precio de COSMOS

Indicadores técnicos de COSMOS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de COSMOS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 18
Mantener 4
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 4Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.4343
1.4336
R2
1.4336
1.4332
R1
1.4333
1.433
PP
1.4326
1.4326
S1
1.4323
1.4322
S2
1.4316
1.432
S3
1.4313
1.4316

Señales del mercado de COSMOS

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.53M
$15.30 M
$14.77 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.87M
Compras activas en 3 días
$2.64 M
Ventas activas en 3 días
$3.51 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-1.01M
Compras activas en 7 días
$4.49 M
Ventas activas en 7 días
$5.50 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de COSMOS

Ingresos netosPrecio de ATOMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.13 M1.44
2026-08-11-$0.19 M1.42
2026-08-10$0.00 M1.41
2026-08-09$0.01 M1.39
2026-08-08$0.06 M1.39

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ATOM/USDT
$1.436
$1.436$1.436
+1.12%
282.43K (USDT)
ATOM/USDC
$1.437
$1.437$1.437
+1.19%
19.21K (USDT)
ATOM/BTC
$0.00002256
$0.00002256$0.00002256
+1.03%
6.06K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ATOM
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USD

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