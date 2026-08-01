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El precio actual de Ultiland hoy es 0.0811 EUR. La capitalización de mercado de ARTX es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ARTX a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Ultiland hoy es 0.0811 EUR. La capitalización de mercado de ARTX es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ARTX a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Ultiland(ARTX)

Precio en vivo de 1 ARTX en EUR:

€0.069746
€0.069746€0.069746
-1.73%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Ultiland (ARTX)
Última actualización de la página: 2026-08-12 04:41:30 (UTC+8)

Precio de Ultiland hoy

El precio actual de Ultiland (ARTX) hoy es € 0.0811, con una variación del 1.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARTX a EUR es € 0.0811 por ARTX.

Ultiland actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ARTX. Durante las últimas 24 horas, ARTX cotiza entre € 0.07856 (bajo) y € 0.08729 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ARTX experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -10.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 59.92K.

Información del mercado de Ultiland (ARTX)

--
----

€ 59.92K
€ 59.92K€ 59.92K

€ 22.71M
€ 22.71M€ 22.71M

--
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280,000,000
280,000,000 280,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de Ultiland es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 59.92K. El suministro circulante de ARTX es de --, con un suministro total de 280000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 22.71M.

Historial de precios de Ultiland EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.07856
€ 0.07856€ 0.07856
24H Mín
€ 0.08729
€ 0.08729€ 0.08729
24H Máx

€ 0.07856
€ 0.07856€ 0.07856

€ 0.08729
€ 0.08729€ 0.08729

--
----

--
----

-0.46%

-1.73%

-10.69%

-10.69%

Historial de precios de Ultiland (ARTX) en EUR

Siga los cambios de precios de Ultiland para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0012278-1.73%
30 Días€ -0.02039-20.10%
60 Días€ -0.00305-3.63%
90 Días€ -0.12809-61.24%
Cambio de precio de Ultiland hoy

Hoy, ARTX registró un cambio de € -0.0012278 (-1.73%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Ultiland en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.02039 (-20.10%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Ultiland en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ARTX experimentó un cambio de € -0.00305 (-3.63%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Ultiland en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.12809 (-61.24%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Ultiland (ARTX)?

Consulta la página Historial de precios de Ultiland ahora.

Análisis de Ultiland

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Ultiland, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Ultiland: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ARTX: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

【Estructura del mercado】 ARTX_USDT presenta un escenario de desacuerdo entre alcistas y bajistas en el período de 4 horas. El grupo de medias móviles (MA) muestra señales de compra en las líneas 5 y 6, mientras que el grupo EMA también mantiene una posición compradora con sus 7 medias móviles. El precio actual, situado en 0,3197, se encuentra 38 puntos por debajo del centro del eje clave en 0,3235, posicionándose en la parte inferior del rango neutral. Además, el precio se mantiene por encima del soporte S1 en 0,3162, lo que indica que aún existe margen para un posible avance hacia el centro. 【Estado de la dinámica】 El indicador MACD muestra una configuración de cruce negativo, lo que sugiere una reversión a la baja en la energía del mercado a corto plazo. Por su parte, el RSI permanece dentro del rango neutral, reflejando un equilibrio temporal entre los compradores y vendedores. Asimismo, se observa una divergencia entre la combinación de medias móviles rápidas y lentas y el propio MACD, evidenciando una estratificación clara en la distribución de la fuerza interna del mercado.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Ultiland?

Varios factores clave influyen en los precios de Ultiland (ARTX):

1. El sentimiento del mercado y la confianza de los inversores en el proyecto.
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios.
3. Los avances en el desarrollo y las actualizaciones de la plataforma.
4. Los anuncios de alianzas y colaboraciones.
5. Las tendencias generales del mercado de criptomonedas.
6. Las noticias regulatorias que afectan a los tokens de juegos/metaverso.
7. La adopción por parte de los usuarios y el crecimiento de la comunidad activa.
8. La dinámica de la oferta y la demanda.
9. Los movimientos de precios de Bitcoin y de los principales altcoins.
10. Los patrones de análisis técnico y las señales de trading.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Ultiland hoy?

La gente quiere conocer el precio de Ultiland (ARTX) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, determinar los momentos óptimos para entrar o salir del mercado, evaluar las ganancias o pérdidas de inversión y mantenerse al tanto de la volatilidad del mercado con fines de gestión de riesgos.

Predicción de precios para Ultiland

Predicción del precio de Ultiland (ARTX) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ARTX en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Ultiland (ARTX) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Ultiland podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Ultiland en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ARTX para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Ultiland.

Cómo comprar e invertir Ultiland en España

¿Listo para empezar con Ultiland? Comprar ARTX es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Ultiland. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Ultiland (ARTX).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Ultiland instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Ultiland (ARTX)

¿Qué puedes hacer con Ultiland?

Poseer Ultiland te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Ultiland (ARTX) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Ultiland (ARTX)

Una plataforma de tokenización de Activos del Mundo Real (RWA) con doble ADN nativo Web3 + ART, enfocada en la emisión, el trading y la aplicación on-chain de activos de propiedad intelectual del arte y la cultura.

Ultiland Recurso

Para conocer Ultiland más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Ultiland
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Ultiland

Última actualización de la página: 2026-08-12 04:41:30 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Ultiland (ARTX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Ultiland

ARTX USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ARTX con apalancamiento. Explora el trading de futuros ARTXUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Ultiland (ARTX) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Ultiland en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ARTX/USDT
€0.0697202
€0.0697202€0.0697202
-1.73%
708.37K (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

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Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

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€0.00034228€0.00034228

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

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+52.66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

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€2.539752€2.539752

+22.03%

Aether Network

Aether Network

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€0.010234
€0.010234€0.010234

+13.33%

Cap

Cap

CAP

€0.0468442
€0.0468442€0.0468442

+8.11%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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