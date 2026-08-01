Precio de Ultiland hoy

El precio actual de Ultiland (ARTX) hoy es € 0.0811, con una variación del 1.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARTX a EUR es € 0.0811 por ARTX.

Ultiland actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ARTX. Durante las últimas 24 horas, ARTX cotiza entre € 0.07856 (bajo) y € 0.08729 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ARTX experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -10.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 59.92K.

Información del mercado de Ultiland (ARTX)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 59.92K€ 59.92K € 59.92K Cap. de mercado totalmente diluida € 22.71M€ 22.71M € 22.71M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 280,000,000 280,000,000 280,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Ultiland es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 59.92K. El suministro circulante de ARTX es de --, con un suministro total de 280000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 22.71M.