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Análisis técnico de ARPA (ARPA) de hoy

Análisis técnico de ARPA (ARPA) de hoy

La página de análisis de ARPA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ARPA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ARPA a continuación.

Cambio de precio de ARPA (ARPA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.008739--+4.35%+1.05%-21.03%
Obtén más información sobre el precio de ARPA

Indicadores técnicos de ARPA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ARPA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 3
Comprar 13
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 10
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 1Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.008743
0.008736
R2
0.008736
0.008732
R1
0.008732
0.008729
PP
0.008725
0.008725
S1
0.008721
0.008721
S2
0.008714
0.008718
S3
0.00871
0.008714

Señales del mercado de ARPA

Volumen neto actual de órdenes abiertas
2.82M
$20.62 M
$17.79 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.08 M
Ventas activas en 7 días
$0.08 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ARPA

Ingresos netosPrecio de ARPAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01
2026-08-10-$0.05 M0.01
2026-08-09$0.02 M0.01
2026-08-08-$0.03 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ARPA/USDT
$0.008728
$0.008728$0.008728
+0.33%
6.04M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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