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Análisis técnico de ARK (ARK) de hoy

Análisis técnico de ARK (ARK) de hoy

La página de análisis de ARK proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ARK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ARK a continuación.

Cambio de precio de ARK (ARK)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.09095---3.05%-16.33%-48.45%
Obtén más información sobre el precio de ARK

Indicadores técnicos de ARK

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ARK en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 2
Mantener 14
Comprar 10
Medias móviles:MantenerVender 1Mantener 9Comprar 4
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 5Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.091
0.091
R2
0.091
0.0909
R1
0.0909
0.0909
PP
0.0909
0.0909
S1
0.0908
0.0908
S2
0.0908
0.0908
S3
0.0907
0.0908

Señales del mercado de ARK

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.16M
$9.75 M
$10.92 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.07 M
Ventas activas en 7 días
$0.07 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ARK

Ingresos netosPrecio de ARKUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.09
2026-08-11-$0.01 M0.09
2026-08-10$0.00 M0.09
2026-08-09$0.00 M0.10
2026-08-08$0.00 M0.09

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ARK/USDT
$0.09099
$0.09099$0.09099
+1.34%
633.68K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ARK
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USD

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