Análisis técnico de ARK (ARK) de hoy La página de análisis de ARK proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ARK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ARK a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ARK (ARK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.09095 -- -3.05% -16.33% -48.45%

Indicadores técnicos de ARK

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ARK en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 2 Mantener 14 Comprar 10 Medias móviles : Mantener Vender 1 Mantener 9 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.091 0.091 R2 0.091 0.0909 R1 0.0909 0.0909 PP 0.0909 0.0909 S1 0.0908 0.0908 S2 0.0908 0.0908 S3 0.0907 0.0908

Señales del mercado de ARK Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.16M $9.75 M $10.92 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.07 M Ventas activas en 7 días $0.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ARK Ingresos netos Precio de ARKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.09 2026-08-11 -$0.01 M 0.09 2026-08-10 $0.00 M 0.09 2026-08-09 $0.00 M 0.10 2026-08-08 $0.00 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ARK (ARK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ARK en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ARK / USDT $0.09099 $0.09099 $0.09099 +1.34% 633.68K (USDT) Trade