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Análisis técnico de Arweave (AR) de hoy

Análisis técnico de Arweave (AR) de hoy

La página de análisis de Arweave proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Arweave a continuación.

Cambio de precio de Arweave (AR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.794---3.24%-9.12%-21.84%
Obtén más información sobre el precio de Arweave

Indicadores técnicos de Arweave

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Arweave en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 2
Comprar 22
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.7926
1.7923
R2
1.7923
1.7919
R1
1.7916
1.7917
PP
1.7913
1.7913
S1
1.7906
1.7909
S2
1.7903
1.7907
S3
1.7896
1.7903

Señales del mercado de Arweave

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.29M
$4.44 M
$4.15 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$0.30 M
Ventas activas en 3 días
$0.27 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$0.58 M
Ventas activas en 7 días
$0.55 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Arweave

Ingresos netosPrecio de ARUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M1.79
2026-08-11-$0.07 M1.77
2026-08-10-$0.04 M1.83
2026-08-09-$0.04 M1.81
2026-08-08$0.06 M1.82

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AR/USDT
$1.795
$1.795$1.795
+1.93%
40.86K (USDT)
AR/USDC
$1.793
$1.793$1.793
+1.47%
31.62K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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