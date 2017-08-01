Análisis técnico de Arweave (AR) de hoy La página de análisis de Arweave proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Arweave a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Arweave (AR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.794 -- -3.24% -9.12% -21.84%

Indicadores técnicos de Arweave

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Arweave en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 22 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.7926 1.7923 R2 1.7923 1.7919 R1 1.7916 1.7917 PP 1.7913 1.7913 S1 1.7906 1.7909 S2 1.7903 1.7907 S3 1.7896 1.7903

Señales del mercado de Arweave Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.29M $4.44 M $4.15 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.03M Compras activas en 3 días $0.30 M Ventas activas en 3 días $0.27 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $0.58 M Ventas activas en 7 días $0.55 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Arweave Ingresos netos Precio de ARUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 1.79 2026-08-11 -$0.07 M 1.77 2026-08-10 -$0.04 M 1.83 2026-08-09 -$0.04 M 1.81 2026-08-08 $0.06 M 1.82 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Arweave (AR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Arweave en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AR / USDT $1.795 $1.795 $1.795 +1.93% 40.86K (USDT) Trade AR / USDC $1.793 $1.793 $1.793 +1.47% 31.62K (USDT) Trade