Análisis técnico de API3 (API3) de hoy La página de análisis de API3 proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de API3. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de API3 a continuación. Regístrate

Cambio de precio de API3 (API3) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1905 -- +0.52% -15.86% -48.88%

Indicadores técnicos de API3

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de API3 en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 3 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1902 0.1901 R2 0.1901 0.1901 R1 0.1901 0.1901 PP 0.19 0.19 S1 0.19 0.19 S2 0.1899 0.19 S3 0.1899 0.1899

Señales del mercado de API3 Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.85M $24.02 M $25.87 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.08 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.14 M Ventas activas en 7 días $0.14 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de API3 Ingresos netos Precio de API3USDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.19 2026-08-11 $0.04 M 0.19 2026-08-10 -$0.06 M 0.19 2026-08-09 -$0.02 M 0.20 2026-08-08 -$0.03 M 0.19 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera API3 (API3) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de API3 en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h API3 / USDT $0.1904 $0.1904 $0.1904 +1.22% 326.41K (USDT) Trade