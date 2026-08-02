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Análisis técnico de ApeCoin (APE) de hoy

Análisis técnico de ApeCoin (APE) de hoy

La página de análisis de ApeCoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de APE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ApeCoin a continuación.

Cambio de precio de ApeCoin (APE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1281---1.92%-17.52%-13.80%
Obtén más información sobre el precio de ApeCoin

Indicadores técnicos de ApeCoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ApeCoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 6
Comprar 13
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 2Comprar 11
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.128
0.1279
R2
0.1279
0.1278
R1
0.1278
0.1278
PP
0.1277
0.1277
S1
0.1276
0.1276
S2
0.1275
0.1276
S3
0.1274
0.1275

Señales del mercado de ApeCoin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
1.07M
$20.44 M
$19.36 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.14M
Compras activas en 3 días
$0.78 M
Ventas activas en 3 días
$0.92 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.07M
Compras activas en 7 días
$2.14 M
Ventas activas en 7 días
$2.22 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ApeCoin

Ingresos netosPrecio de APEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.13
2026-08-11-$0.02 M0.13
2026-08-10$0.01 M0.13
2026-08-09-$0.02 M0.13
2026-08-08$0.00 M0.13

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
APE/USDT
$0.1279
$0.1279$0.1279
+0.70%
1.20M (USDT)
APE/USDC
$0.12774
$0.12774$0.12774
+0.59%
194.66K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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APE
APE
USD
USD

1 APE = 0.1281 USD