Análisis técnico de ApeCoin (APE) de hoy La página de análisis de ApeCoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de APE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ApeCoin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ApeCoin (APE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1281 -- -1.92% -17.52% -13.80%

Indicadores técnicos de ApeCoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ApeCoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 6 Comprar 13 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 2 Comprar 11 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.128 0.1279 R2 0.1279 0.1278 R1 0.1278 0.1278 PP 0.1277 0.1277 S1 0.1276 0.1276 S2 0.1275 0.1276 S3 0.1274 0.1275

Señales del mercado de ApeCoin Volumen neto actual de órdenes abiertas 1.07M $20.44 M $19.36 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.14M Compras activas en 3 días $0.78 M Ventas activas en 3 días $0.92 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.07M Compras activas en 7 días $2.14 M Ventas activas en 7 días $2.22 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ApeCoin Ingresos netos Precio de APEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.13 2026-08-11 -$0.02 M 0.13 2026-08-10 $0.01 M 0.13 2026-08-09 -$0.02 M 0.13 2026-08-08 $0.00 M 0.13 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ApeCoin (APE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ApeCoin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h APE / USDT $0.1279 $0.1279 $0.1279 +0.70% 1.20M (USDT) Trade APE / USDC $0.12774 $0.12774 $0.12774 +0.59% 194.66K (USDT) Trade