Análisis técnico de AnkrNetwork (ANKR) de hoy La página de análisis de AnkrNetwork proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ANKR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de AnkrNetwork a continuación. Regístrate

Cambio de precio de AnkrNetwork (ANKR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.003472 -- +2.20% -5.71% -31.16%

Indicadores técnicos de AnkrNetwork

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de AnkrNetwork en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 3 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 3 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.003473 0.003472 R2 0.003472 0.003472 R1 0.003472 0.003472 PP 0.003471 0.003471 S1 0.003471 0.003471 S2 0.00347 0.003471 S3 0.00347 0.00347

Señales del mercado de AnkrNetwork Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.20M $1.67 M $1.46 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de AnkrNetwork Ingresos netos Precio de ANKRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.03 M 0.00 2026-08-08 -$0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera AnkrNetwork (ANKR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de AnkrNetwork en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ANKR / USDT $0.003472 $0.003472 $0.003472 +1.34% 17.23M (USDT) Trade