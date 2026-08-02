Análisis técnico de My Neighbor Alice (ALICE) de hoy La página de análisis de My Neighbor Alice proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ALICE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de My Neighbor Alice a continuación. Regístrate

Cambio de precio de My Neighbor Alice (ALICE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.11818 -- +3.41% -2.90% -15.75%

Indicadores técnicos de My Neighbor Alice

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de My Neighbor Alice en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 11 Comprar 9 Medias móviles : Mantener Vender 4 Mantener 7 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1184 0.1183 R2 0.1183 0.1183 R1 0.1183 0.1183 PP 0.1182 0.1182 S1 0.1182 0.1182 S2 0.1181 0.1182 S3 0.1181 0.1181

Señales del mercado de My Neighbor Alice Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.16M $2.10 M $2.26 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.21 M Ventas activas en 7 días $0.21 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de My Neighbor Alice Ingresos netos Precio de ALICEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.12 2026-08-11 -$0.11 M 0.12 2026-08-10 $0.11 M 0.12 2026-08-09 $0.01 M 0.12 2026-08-08 -$0.03 M 0.12 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera My Neighbor Alice (ALICE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de My Neighbor Alice en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ALICE / USDT $0.11818 $0.11818 $0.11818 +0.69% 535.33K (USDT) Trade