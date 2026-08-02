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Análisis técnico de Adventure Gold (AGLD) de hoy

Análisis técnico de Adventure Gold (AGLD) de hoy

La página de análisis de Adventure Gold proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AGLD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Adventure Gold a continuación.

Cambio de precio de Adventure Gold (AGLD)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1584--+7.24%-15.16%-39.32%
Obtén más información sobre el precio de Adventure Gold

Indicadores técnicos de Adventure Gold

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Adventure Gold en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 9
Mantener 5
Comprar 12
Medias móviles:MantenerVender 7Mantener 2Comprar 5
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1584
0.1583
R2
0.1583
0.1583
R1
0.1583
0.1583
PP
0.1582
0.1582
S1
0.1582
0.1582
S2
0.1581
0.1582
S3
0.1581
0.1581

Señales del mercado de Adventure Gold

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.43M
$17.10 M
$17.53 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.21 M
Ventas activas en 7 días
$0.21 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Adventure Gold

Ingresos netosPrecio de AGLDUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.16
2026-08-11-$0.03 M0.16
2026-08-10-$0.04 M0.16
2026-08-09-$0.02 M0.17
2026-08-08-$0.03 M0.16

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AGLD/USDT
$0.1583
$0.1583$0.1583
+1.40%
350.35K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD
USD

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