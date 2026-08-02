Análisis técnico de Adventure Gold (AGLD) de hoy La página de análisis de Adventure Gold proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AGLD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Adventure Gold a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Adventure Gold (AGLD) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1584 -- +7.24% -15.16% -39.32%

Indicadores técnicos de Adventure Gold

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Adventure Gold en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 5 Comprar 12 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 2 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1584 0.1583 R2 0.1583 0.1583 R1 0.1583 0.1583 PP 0.1582 0.1582 S1 0.1582 0.1582 S2 0.1581 0.1582 S3 0.1581 0.1581

Señales del mercado de Adventure Gold Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.43M $17.10 M $17.53 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.21 M Ventas activas en 7 días $0.21 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Adventure Gold Ingresos netos Precio de AGLDUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.16 2026-08-11 -$0.03 M 0.16 2026-08-10 -$0.04 M 0.16 2026-08-09 -$0.02 M 0.17 2026-08-08 -$0.03 M 0.16 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Adventure Gold (AGLD) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Adventure Gold en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AGLD / USDT $0.1583 $0.1583 $0.1583 +1.40% 350.35K (USDT) Trade