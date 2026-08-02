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Análisis técnico de Delysium (AGI) de hoy

Análisis técnico de Delysium (AGI) de hoy

La página de análisis de Delysium proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AGI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Delysium a continuación.

Cambio de precio de Delysium (AGI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00281---6.62%-34.47%-70.17%
Obtén más información sobre el precio de Delysium

Indicadores técnicos de Delysium

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Delysium en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 7
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 2Comprar 11
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 5Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00282
0.002818
R2
0.002818
0.002816
R1
0.002817
0.002816
PP
0.002815
0.002815
S1
0.002814
0.002813
S2
0.002812
0.002813
S3
0.002811
0.002812

Señales del mercado de Delysium

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.29M
$1.76 M
$2.05 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.10 M
Ventas activas en 7 días
$0.09 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Delysium

Ingresos netosPrecio de AGIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10-$0.09 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AGI/USDT
$0.00281
$0.00281$0.00281
-0.27%
19.45M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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AGI
USD
USD

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