Análisis técnico de Delysium (AGI) de hoy La página de análisis de Delysium proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AGI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Delysium a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Delysium (AGI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00281 -- -6.62% -34.47% -70.17%

Indicadores técnicos de Delysium

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Delysium en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 7 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 2 Comprar 11 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 5 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00282 0.002818 R2 0.002818 0.002816 R1 0.002817 0.002816 PP 0.002815 0.002815 S1 0.002814 0.002813 S2 0.002812 0.002813 S3 0.002811 0.002812

Señales del mercado de Delysium Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.29M $1.76 M $2.05 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.10 M Ventas activas en 7 días $0.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Delysium Ingresos netos Precio de AGIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 -$0.09 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Delysium (AGI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Delysium en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AGI / USDT $0.00281 $0.00281 $0.00281 -0.27% 19.45M (USDT) Trade