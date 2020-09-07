Análisis técnico de Alchemy (ACH) de hoy La página de análisis de Alchemy proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ACH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Alchemy a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Alchemy (ACH) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.004284 -- -1.59% -2.31% -47.46%

Indicadores técnicos de Alchemy

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Alchemy en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 2 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 1 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.004281 0.00428 R2 0.00428 0.004279 R1 0.004279 0.004279 PP 0.004278 0.004278 S1 0.004277 0.004277 S2 0.004276 0.004277 S3 0.004275 0.004276

Señales del mercado de Alchemy Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.87M $5.95 M $6.83 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.19 M Ventas activas en 3 días $0.21 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.61 M Ventas activas en 7 días $0.64 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Alchemy Ingresos netos Precio de ACHUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.07 M 0.00 2026-08-09 $0.08 M 0.00 2026-08-08 $0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Alchemy (ACH) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Alchemy en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ACH / USDT $0.004288 $0.004288 $0.004288 +2.11% 13.63M (USDT) Trade ACH / USDC $0.004279 $0.004279 $0.004279 +1.95% 12.61M (USDT) Trade