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Análisis técnico de Fusionist (ACE) de hoy

Análisis técnico de Fusionist (ACE) de hoy

La página de análisis de Fusionist proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ACE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Fusionist a continuación.

Cambio de precio de Fusionist (ACE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.10664--+51.24%+46.04%-17.72%
Obtén más información sobre el precio de Fusionist

Indicadores técnicos de Fusionist

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Fusionist en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 6
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 6Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.10629
0.10628
R2
0.10628
0.10628
R1
0.10628
0.10628
PP
0.10627
0.10627
S1
0.10627
0.10627
S2
0.10626
0.10627
S3
0.10626
0.10626

Señales del mercado de Fusionist

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.16M
$1.76 M
$1.91 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.06M
Compras activas en 3 días
$2.45 M
Ventas activas en 3 días
$2.40 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.07M
Compras activas en 7 días
$36.19 M
Ventas activas en 7 días
$36.27 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Fusionist

Ingresos netosPrecio de ACEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.11
2026-08-11-$0.34 M0.11
2026-08-10-$0.26 M0.12
2026-08-09-$0.78 M0.12
2026-08-08-$0.47 M0.14

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ACE/USDT
$0.10658
$0.10658$0.10658
-0.19%
1.31M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ACE
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USD

1 ACE = 0.10664 USD