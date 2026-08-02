Análisis técnico de Fusionist (ACE) de hoy La página de análisis de Fusionist proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ACE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Fusionist a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Fusionist (ACE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.10664 -- +51.24% +46.04% -17.72%

Indicadores técnicos de Fusionist

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Fusionist en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 6 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 6 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.10629 0.10628 R2 0.10628 0.10628 R1 0.10628 0.10628 PP 0.10627 0.10627 S1 0.10627 0.10627 S2 0.10626 0.10627 S3 0.10626 0.10626

Señales del mercado de Fusionist Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.16M $1.76 M $1.91 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.06M Compras activas en 3 días $2.45 M Ventas activas en 3 días $2.40 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.07M Compras activas en 7 días $36.19 M Ventas activas en 7 días $36.27 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Fusionist Ingresos netos Precio de ACEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.11 2026-08-11 -$0.34 M 0.11 2026-08-10 -$0.26 M 0.12 2026-08-09 -$0.78 M 0.12 2026-08-08 -$0.47 M 0.14 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Fusionist (ACE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Fusionist en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ACE / USDT $0.10658 $0.10658 $0.10658 -0.19% 1.31M (USDT) Trade