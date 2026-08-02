Análisis técnico de Acala Token (ACA) de hoy La página de análisis de Acala Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ACA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Acala Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Acala Token (ACA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000475 -- +63.51% -3.11% -43.96%

Flujo de capital de Acala Token Ingresos netos Precio de ACAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Acala Token (ACA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Acala Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ACA / USDT $0.0004745 $0.0004745 $0.0004745 -3.76% 140.72M (USDT) Trade