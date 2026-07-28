Análisis técnico de AaveToken (AAVE) de hoy
Cambio de precio de AaveToken (AAVE)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$88.6
|--
|-2.00%
|-10.11%
|-8.12%
Análisis diario de IA para AaveToken
Análisis de AaveToken del 2026-07-29
- Expansión del protocolo V4: Los depósitos en Aave V4 superan los 250 millones de dólares, la stablecoin GHO llega a Arbitrum; la expansión del ecosistema impulsa la mejora de los fundamentos, lo cual es positivo para el alza del precio de AAVE.
- Retorno significativo de capital: En los últimos 3 días, el flujo neto de entrada superó los 3,38 millones de USDT, y la tasa de financiación de contratos perpetuos es positiva (0,01%), lo que indica un fortalecimiento de la presión compradora y respalda el rebote del precio.
- Aumento de la actividad on-chain: El número de nuevas billeteras diarias alcanza un máximo de 5 años, y crece la atención de instituciones como Standard Chartered Bank; el sentimiento del mercado se recupera, impulsando el descubrimiento de valor.
Análisis de AaveToken del 2026-07-28
- Entrada neta de fondos: En los últimos 3 días, la entrada neta de fondos superó los 2,09 millones de USDT. Aunque la proporción de posiciones en contratos muestra una mayor participación minorista (1,34), la relación entre posiciones largas y cortas de las cuentas élite alcanza el 1,48, lo que indica un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes capitales, respaldando así la subida del precio.
- Expansión favorable del protocolo: El lanzamiento de Aave V4 en Avalanche y la rápida captación de capital de V3 en Monad (más de 100 millones en depósitos en 48 horas), sumado al despliegue de la stablecoin GHO en Arbitrum, refuerzan la confianza del mercado gracias a la expansión fundamental del ecosistema.
- Recuperación de indicadores técnicos: Las barras verdes del MACD semanal se amplían y el indicador KDJ diverge al alza, fortaleciendo la tendencia a medio plazo; en el gráfico diario, el precio se mantiene por encima de la banda media de Bollinger, lo que sugiere que el impulso alcista a corto plazo sigue acumulándose.
Indicadores técnicos de AaveToken
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de AaveToken en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 0
|Mantener 0
|Comprar 14
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 7
|Mantener 1
|Comprar 4
Señales del mercado de AaveToken
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de AaveToken
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.00 M
|87.53
|2026-08-11
|-$1.22 M
|86.64
|2026-08-10
|$0.10 M
|90.10
|2026-08-09
|-$0.18 M
|91.82
|2026-08-08
|$0.22 M
|91.27
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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