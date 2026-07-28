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Análisis técnico de AaveToken (AAVE) de hoy

Análisis técnico de AaveToken (AAVE) de hoy

La página de análisis de AaveToken proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AAVE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de AaveToken a continuación.

Cambio de precio de AaveToken (AAVE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$88.6---2.00%-10.11%-8.12%
Obtén más información sobre el precio de AaveToken

Análisis diario de IA para AaveToken

Análisis de AaveToken del 2026-07-29

  • Expansión del protocolo V4: Los depósitos en Aave V4 superan los 250 millones de dólares, la stablecoin GHO llega a Arbitrum; la expansión del ecosistema impulsa la mejora de los fundamentos, lo cual es positivo para el alza del precio de AAVE.
  • Retorno significativo de capital: En los últimos 3 días, el flujo neto de entrada superó los 3,38 millones de USDT, y la tasa de financiación de contratos perpetuos es positiva (0,01%), lo que indica un fortalecimiento de la presión compradora y respalda el rebote del precio.
  • Aumento de la actividad on-chain: El número de nuevas billeteras diarias alcanza un máximo de 5 años, y crece la atención de instituciones como Standard Chartered Bank; el sentimiento del mercado se recupera, impulsando el descubrimiento de valor.

Análisis de AaveToken del 2026-07-28

  • Entrada neta de fondos: En los últimos 3 días, la entrada neta de fondos superó los 2,09 millones de USDT. Aunque la proporción de posiciones en contratos muestra una mayor participación minorista (1,34), la relación entre posiciones largas y cortas de las cuentas élite alcanza el 1,48, lo que indica un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes capitales, respaldando así la subida del precio.
  • Expansión favorable del protocolo: El lanzamiento de Aave V4 en Avalanche y la rápida captación de capital de V3 en Monad (más de 100 millones en depósitos en 48 horas), sumado al despliegue de la stablecoin GHO en Arbitrum, refuerzan la confianza del mercado gracias a la expansión fundamental del ecosistema.
  • Recuperación de indicadores técnicos: Las barras verdes del MACD semanal se amplían y el indicador KDJ diverge al alza, fortaleciendo la tendencia a medio plazo; en el gráfico diario, el precio se mantiene por encima de la banda media de Bollinger, lo que sugiere que el impulso alcista a corto plazo sigue acumulándose.

Indicadores técnicos de AaveToken

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de AaveToken en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 1
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
88.6266
88.6033
R2
88.6033
88.588
R1
88.5866
88.5786
PP
88.5633
88.5633
S1
88.5466
88.548
S2
88.5233
88.5386
S3
88.5066
88.5233

Señales del mercado de AaveToken

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.77M
$8.05 M
$8.81 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
3.25M
Compras activas en 3 días
$20.24 M
Ventas activas en 3 días
$16.99 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
1.91M
Compras activas en 7 días
$57.96 M
Ventas activas en 7 días
$56.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de AaveToken

Ingresos netosPrecio de AAVEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M87.53
2026-08-11-$1.22 M86.64
2026-08-10$0.10 M90.10
2026-08-09-$0.18 M91.82
2026-08-08$0.22 M91.27

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AAVE/USDT
$88.6
$88.6$88.6
+2.61%
1.97K (USDT)
AAVE/USDC
$88.48
$88.48$88.48
+2.52%
365.66 (USDT)
AAVE/USD1
$88.47
$88.47$88.47
+2.38%
612.96 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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