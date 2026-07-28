Análisis técnico de AaveToken (AAVE) de hoy La página de análisis de AaveToken proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AAVE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de AaveToken a continuación. Regístrate

Cambio de precio de AaveToken (AAVE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $88.6 -- -2.00% -10.11% -8.12%

Análisis diario de IA para AaveToken Análisis de AAVE del 2026-07-29 Análisis de AAVE del 2026-07-28 Análisis de AaveToken del 2026-07-29 Expansión del protocolo V4 : Los depósitos en Aave V4 superan los 250 millones de dólares, la stablecoin GHO llega a Arbitrum; la expansión del ecosistema impulsa la mejora de los fundamentos, lo cual es positivo para el alza del precio de AAVE.

: Los depósitos en Aave V4 superan los 250 millones de dólares, la stablecoin GHO llega a Arbitrum; la expansión del ecosistema impulsa la mejora de los fundamentos, lo cual es positivo para el alza del precio de AAVE. Retorno significativo de capital : En los últimos 3 días, el flujo neto de entrada superó los 3,38 millones de USDT, y la tasa de financiación de contratos perpetuos es positiva (0,01%), lo que indica un fortalecimiento de la presión compradora y respalda el rebote del precio.

: En los últimos 3 días, el flujo neto de entrada superó los 3,38 millones de USDT, y la tasa de financiación de contratos perpetuos es positiva (0,01%), lo que indica un fortalecimiento de la presión compradora y respalda el rebote del precio. Aumento de la actividad on-chain: El número de nuevas billeteras diarias alcanza un máximo de 5 años, y crece la atención de instituciones como Standard Chartered Bank; el sentimiento del mercado se recupera, impulsando el descubrimiento de valor. Expansión del protocolo V4 : Los depósitos en Aave V4 superan los 250 millones de dólares, la stablecoin GHO llega a Arbitrum; la expansión del ecosistema impulsa la mejora de los fundamentos, lo cual es positivo para el alza del precio de AAVE.

: Los depósitos en Aave V4 superan los 250 millones de dólares, la stablecoin GHO llega a Arbitrum; la expansión del ecosistema impulsa la mejora de los fundamentos, lo cual es positivo para el alza del precio de AAVE. Retorno significativo de capital : En los últimos 3 días, el flujo neto de entrada superó los 3,38 millones de USDT, y la tasa de financiación de contratos perpetuos es positiva (0,01%), lo que indica un fortalecimiento de la presión compradora y respalda el rebote del precio.

: En los últimos 3 días, el flujo neto de entrada superó los 3,38 millones de USDT, y la tasa de financiación de contratos perpetuos es positiva (0,01%), lo que indica un fortalecimiento de la presión compradora y respalda el rebote del precio. Aumento de la actividad on-chain: El número de nuevas billeteras diarias alcanza un máximo de 5 años, y crece la atención de instituciones como Standard Chartered Bank; el sentimiento del mercado se recupera, impulsando el descubrimiento de valor. Análisis de AaveToken del 2026-07-28 Entrada neta de fondos : En los últimos 3 días, la entrada neta de fondos superó los 2,09 millones de USDT. Aunque la proporción de posiciones en contratos muestra una mayor participación minorista (1,34), la relación entre posiciones largas y cortas de las cuentas élite alcanza el 1,48, lo que indica un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes capitales, respaldando así la subida del precio.

: En los últimos 3 días, la entrada neta de fondos superó los 2,09 millones de USDT. Aunque la proporción de posiciones en contratos muestra una mayor participación minorista (1,34), la relación entre posiciones largas y cortas de las cuentas élite alcanza el 1,48, lo que indica un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes capitales, respaldando así la subida del precio. Expansión favorable del protocolo : El lanzamiento de Aave V4 en Avalanche y la rápida captación de capital de V3 en Monad (más de 100 millones en depósitos en 48 horas), sumado al despliegue de la stablecoin GHO en Arbitrum, refuerzan la confianza del mercado gracias a la expansión fundamental del ecosistema.

: El lanzamiento de Aave V4 en Avalanche y la rápida captación de capital de V3 en Monad (más de 100 millones en depósitos en 48 horas), sumado al despliegue de la stablecoin GHO en Arbitrum, refuerzan la confianza del mercado gracias a la expansión fundamental del ecosistema. Recuperación de indicadores técnicos: Las barras verdes del MACD semanal se amplían y el indicador KDJ diverge al alza, fortaleciendo la tendencia a medio plazo; en el gráfico diario, el precio se mantiene por encima de la banda media de Bollinger, lo que sugiere que el impulso alcista a corto plazo sigue acumulándose. Entrada neta de fondos : En los últimos 3 días, la entrada neta de fondos superó los 2,09 millones de USDT. Aunque la proporción de posiciones en contratos muestra una mayor participación minorista (1,34), la relación entre posiciones largas y cortas de las cuentas élite alcanza el 1,48, lo que indica un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes capitales, respaldando así la subida del precio.

: En los últimos 3 días, la entrada neta de fondos superó los 2,09 millones de USDT. Aunque la proporción de posiciones en contratos muestra una mayor participación minorista (1,34), la relación entre posiciones largas y cortas de las cuentas élite alcanza el 1,48, lo que indica un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes capitales, respaldando así la subida del precio. Expansión favorable del protocolo : El lanzamiento de Aave V4 en Avalanche y la rápida captación de capital de V3 en Monad (más de 100 millones en depósitos en 48 horas), sumado al despliegue de la stablecoin GHO en Arbitrum, refuerzan la confianza del mercado gracias a la expansión fundamental del ecosistema.

: El lanzamiento de Aave V4 en Avalanche y la rápida captación de capital de V3 en Monad (más de 100 millones en depósitos en 48 horas), sumado al despliegue de la stablecoin GHO en Arbitrum, refuerzan la confianza del mercado gracias a la expansión fundamental del ecosistema. Recuperación de indicadores técnicos: Las barras verdes del MACD semanal se amplían y el indicador KDJ diverge al alza, fortaleciendo la tendencia a medio plazo; en el gráfico diario, el precio se mantiene por encima de la banda media de Bollinger, lo que sugiere que el impulso alcista a corto plazo sigue acumulándose.

Indicadores técnicos de AaveToken

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de AaveToken en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 88.6266 88.6033 R2 88.6033 88.588 R1 88.5866 88.5786 PP 88.5633 88.5633 S1 88.5466 88.548 S2 88.5233 88.5386 S3 88.5066 88.5233

Señales del mercado de AaveToken Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.77M $8.05 M $8.81 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 3.25M Compras activas en 3 días $20.24 M Ventas activas en 3 días $16.99 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.91M Compras activas en 7 días $57.96 M Ventas activas en 7 días $56.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de AaveToken Ingresos netos Precio de AAVEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 87.53 2026-08-11 -$1.22 M 86.64 2026-08-10 $0.10 M 90.10 2026-08-09 -$0.18 M 91.82 2026-08-08 $0.22 M 91.27 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera AaveToken (AAVE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de AaveToken en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AAVE / USDT $88.6 $88.6 $88.6 +2.61% 1.97K (USDT) Trade AAVE / USDC $88.48 $88.48 $88.48 +2.52% 365.66 (USDT) Trade AAVE / USD1 $88.47 $88.47 $88.47 +2.38% 612.96 (USDT) Trade