Precio de 2016 hoy

El precio actual de 2016 (2016) hoy es $ 0, con una variación del 3.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 2016 a USD es $ 0 por 2016.

2016 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,867.2, con un suministro circulante de 999.10M 2016. Durante las últimas 24 horas, 2016 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00457346, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 2016 experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de -1.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de 2016 (2016)

Cap de mercado $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Suministro de Circulación 999.10M 999.10M 999.10M Suministro total 999,099,106.092257 999,099,106.092257 999,099,106.092257

La capitalización de mercado actual de 2016 es de $ 11.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 2016 es de 999.10M, con un suministro total de 999099106.092257. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.87K.