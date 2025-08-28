Comprende los riesgos del trading de futuros para garantizar una experiencia de trading más segura

En comparación con otros tipos de inversión, el trading de futuros conlleva un nivel de riesgo más alto. Esto se debe a que los precios pueden moverse rápidamente en una dirección desfavorable para tu posición. Tus pérdidas pueden superar lo esperado y es posible que debas añadir margen adicional para mantener tu posición. Por lo tanto, MEXC recomienda encarecidamente que comprendas y evalúes completamente los riesgos asociados antes de participar en dicha modalidad de trading.





El trading de futuros es un tipo de trading de derivados que permite a los usuarios obtener beneficios de los movimientos de precios sin poseer la criptomoneda subyacente. En términos simples, les permite abrir posiciones long (compra) o short (venta) en función de sus predicciones de mercado.





A diferencia del trading de spot tradicional, el trading de futuros admite apalancamiento, lo que permite a los usuarios controlar una posición más grande con una menor cantidad de capital: amplifica potencialmente las ganancias, pero también aumenta el riesgo. Los más comunes son los futuros perpetuos, que no tienen fecha de vencimiento y permiten mantener posiciones de manera flexible en el tiempo. Gracias a su flexibilidad y eficiencia de capital, el trading de futuros se ha convertido en una herramienta clave para muchos inversores en criptomonedas.









Sin embargo, obtener beneficios de manera constante en el mercado de futuros requiere una comprensión profunda de los riesgos asociados. Debido al uso de apalancamiento y a la alta volatilidad del mercado de criptomonedas, tanto las ganancias como las pérdidas pueden amplificarse. Un solo error de juicio o una mala gestión de riesgos puede llevar a pérdidas significativas, e incluso a la liquidación, en un corto periodo de tiempo. Solo comprendiendo plenamente los riesgos los usuarios pueden desarrollar estrategias sólidas y proteger su capital.









Al usar el apalancamiento de manera adecuada, los inversores pueden mejorar significativamente la eficiencia del capital y desbloquear un mayor potencial de rentabilidad. Sin embargo, junto con estas posibles ganancias también incrementa el riesgo. Por lo tanto, es esencial que los usuarios de MEXC comprendan claramente cómo funciona el apalancamiento en el trading de futuros.





Al operar con futuros perpetuos, los usuarios de MEXC deben establecer un multiplicador de apalancamiento según sus preferencias individuales de trading. Los futuros perpetuos con margen en USDT de MEXC admiten un apalancamiento ajustable que va desde 1x hasta 500x (actualmente, solo los pares de trading BTCUSDT ETHUSDT admiten hasta 500x).





Por ejemplo, si planeas abrir una posición en BTCUSDT con un valor de 100,000 USDT, en MEXC puedes elegir un nivel de apalancamiento de 10x, 50x, 100x o incluso hasta 500x. El apalancamiento que selecciones afecta directamente al margen inicial requerido. Cuanto menor sea el apalancamiento, mayor será la cantidad de margen inicial necesario. Cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el margen inicial requerido.





Comparación de requisitos de margen inicial para la misma posición bajo diferentes niveles de apalancamiento Apalancamiento 10x 50x 100x 200x 500x Margen inicial 10,000 USDT 2,000 USDT 1,000 USDT 500 USDT 200 USDT









En el trading con margen, los conceptos de apalancamiento nocional y apalancamiento efectivo suelen confundirse entre principiantes. Es importante comprender la diferencia para gestionar mejor el riesgo y establecer niveles de apalancamiento adecuados.





Supongamos que una usuaria llamada Alicia tiene 10,000 USDT en su cuenta de Futuros en MEXC. Cuando utiliza el modo de margen cruzado, decide asignar 1,000 USDT como margen y selecciona un apalancamiento de 10x. Ignorando las comisiones de trading y el deslizamiento, ¿cuál es el apalancamiento real de esta posición una vez que la orden se completa en su totalidad? En este punto, el apalancamiento puede describirse desde dos perspectivas: el apalancamiento nocional se refiere al ajuste de 10x que eligió Alice antes de la operación. Sin embargo, para calcular el apalancamiento efectivo, se deben considerar los activos totales en la cuenta de margen cruzado de Alice. El resultado es: 1,000 USDT × 10x ÷ 10,000 USDT = 1x.





En otro escenario, cuando Alice utiliza el modo de margen aislado y no habilita la función de adición automática de margen, el multiplicador de apalancamiento seleccionado es también el apalancamiento efectivo real que se aplica.









Debido a su historia relativamente corta, el mercado de derivados de criptomonedas difiere de los mercados financieros tradicionales en varios aspectos, particularmente en las reglas de trading. Por ejemplo, a diferencia de los mercados bursátiles de EE. UU., el trading de futuros de criptomonedas no incluye interruptores automáticos ni límites de fluctuación de precios. Al mismo tiempo, la mayoría de las criptomonedas tienen capitalizaciones de mercado circulantes relativamente pequeñas, lo que las hace más susceptibles a movimientos bruscos de precio en periodos cortos de tiempo.





Cuando el precio de un criptoactivo experimenta una volatilidad significativa en un periodo corto, esto puede tener un gran impacto en las posiciones de futuros, especialmente para los traders que utilizan un apalancamiento alto. Desde un punto de vista puramente matemático, considera a una inversora llamada Alicia que está utilizando un apalancamiento efectivo de 10x en una posición de futuros. Si el precio del activo se mueve un 10% en la dirección contraria, la posición será liquidada en su totalidad. El umbral de liquidación puede entenderse mejor mediante la siguiente tabla:





Umbrales de movimiento de precio que desencadenan la liquidación en diferentes niveles de apalancamiento (análisis matemático) Apalancamiento 10x 50x 100x 200x 500x Movimiento de precio que activa la liquidación 10% 2% 1% 0.5% 0.2%





Los ejemplos proporcionados en la tabla anterior son umbrales de referencia basados únicamente en cálculos matemáticos. Sin embargo, en el trading real, las condiciones que conducen a una liquidación suelen ser más complejas. Factores como el cálculo de la tasa de margen de mantenimiento y el posible efecto en cascada desencadenado por liquidaciones a gran escala pueden influir de manera significativa en el resultado.













La liquidación escalonada es un mecanismo de liquidación por pasos utilizado en el trading de futuros. Está diseñado para reducir gradualmente la posición de un trader cuando el margen de la cuenta resulta insuficiente o cuando los precios de mercado experimentan fluctuaciones significativas. El objetivo es disminuir el riesgo y evitar que toda la posición sea liquidada de una sola vez. Este mecanismo se adopta habitualmente en plataformas que permiten un alto apalancamiento y se considera una mejora respecto a los sistemas tradicionales de liquidación forzada en un único evento. Ayuda a proteger los fondos de los traders y minimiza el impacto más amplio de la volatilidad del mercado.





Si una posición ya se encuentra en el nivel de riesgo más bajo, avanza directamente al siguiente paso. Si la posición está en un nivel de riesgo superior (superior al Nivel 1), se activa un proceso de reducción de nivel. En este caso, una parte de la posición en el nivel de riesgo actual será asumida por el motor de liquidación en el umbral de liquidación para reducir el nivel de riesgo. A continuación, el sistema recalculará la tasa de margen con base en el nuevo nivel de riesgo, más bajo. Si las condiciones de liquidación aún se cumplen, el proceso de reducción de nivel continuará hasta que la posición alcance el nivel de riesgo más bajo.









La liquidación en el trading de futuros se refiere a un escenario en el que, debido a una volatilidad significativa del mercado, el margen en la cuenta de un trader se vuelve insuficiente para mantener la posición, lo que da como resultado que la posición sea cerrada automáticamente por el sistema. Si la posición ya se encuentra en el nivel de riesgo más bajo pero la tasa de margen sigue siendo superior o igual al 100%, la posición restante será asumida por el motor de liquidación en el umbral de liquidación.









En entornos de trading altamente volátiles, los traders que utilizan un alto apalancamiento en posiciones grandes pueden enfrentar riesgos significativos de liquidación. Si el fondo de seguros se agota, el sistema de desapalancamiento automático (ADL: Auto-Deleveraging) podría activarse, lo que potencialmente expone a otros traders a riesgos adicionales.





Para mitigar esto, MEXC aplica un mecanismo de límite de riesgo en todas las cuentas de trading. El sistema utiliza un modelo de margen escalonado para el control de riesgos: cuanto mayor sea la cantidad de la posición, menor será el apalancamiento máximo permitido. Los traders pueden ajustar manualmente el apalancamiento, pero el requisito de margen inicial está determinado por el apalancamiento seleccionado.





Para conocer las reglas detalladas, consulta la documentación oficial de MEXC sobre límite de riesgo en el trading de futuros









Antes de abrir una posición, necesitas establecer tu apalancamiento. Si no lo ajustas manualmente, MEXC aplica por defecto un apalancamiento de 20x, que puedes cambiar a tu discreción. El apalancamiento que selecciones determina la cantidad máxima de tu posición: cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será la cantidad máxima de la posición que puedes abrir. Cuando cambies la configuración de apalancamiento, la plataforma mostrará un aviso indicando el límite de tu posición actualizado.













El margen de mantenimiento impacta directamente en tu precio de liquidación. MEXC recomienda encarecidamente que cierres tus posiciones antes de que tu saldo de margen caiga al nivel de margen de mantenimiento, con el fin de evitar una liquidación.





Ten en cuenta que durante periodos de volatilidad anormal de los precios o condiciones extremas de mercado, el sistema puede tomar medidas adicionales para mantener la estabilidad del mercado. Estas pueden incluir, entre otras: ajustar el apalancamiento máximo permitido para ciertos futuros; modificar los límites de posición en los distintos niveles; o cambiar las tasas de margen de mantenimiento en los diferentes niveles.









Reducir eficazmente el riesgo en el trading de futuros depende de las siguientes prácticas clave:





Utiliza el apalancamiento de manera razonable y con precaución

Establece órdenes stop-loss y take-profit

Gestiona la cantidad de tus posiciones y sigue estrictamente tu plan de trading

Evita la toma de decisiones emocionales













Los futuros perpetuos son un instrumento financiero neutral. Cuando se utilizan de manera adecuada y con una gestión de riesgos apropiada, pueden ayudar a los inversores a obtener rendimientos razonables y servir como una herramienta eficaz para participar en el mercado de criptomonedas.





