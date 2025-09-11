¿Por qué elegir MEXC Futuros?





El trading de futuros, con su "alto apalancamiento y altos rendimientos", ha atraído la atención de numerosos inversionistas. Para comenzar a operar en futuros, el primer paso es elegir el exchange adecuado para iniciar tu aventura de trading. MEXC ofrece ventajas como las tarifas más bajas de la industria, excelente profundidad de trading, alta seguridad y estabilidad, reglas de trading flexibles y liquidez líder en la industria, lo que la convierte en la opción ideal para los usuarios que operan con futuros.









Puedes operar en futuros en MEXC como Maker o Taker.





Maker: Un Maker coloca órdenes con un precio y cantidad específicos, esperando que otros usuarios las emparejen. Las órdenes de Maker añaden liquidez al mercado.





Taker: Un Taker empareja activamente órdenes de límite o de mercado existentes para su ejecución directa. Las órdenes de Taker consumen liquidez del mercado.









MEXC ofrece las tarifas más bajas del mercado. En el trading de futuros perpetuos de MEXC, la tarifa para Makers es del 0%, mientras que la tarifa para Takers es del 0.02%. Además, puedes depositar MX en tu cuenta de futuros para compensar las tarifas de los Takers, obteniendo un descuento adicional del 20% en las tarifas. Para obtener información más detallada sobre las tarifas de MEXC, puedes consultar las Tarifas de MEXC





Cabe resaltar que MEXC también ofrece las tarifas más bajas del mercado para el trading de spot. En las operaciones de spot, las tarifa para Makers es del 0% y la tarifa para Takers es del 0.05%. Puedes verificar las tarifas más recientes en la siguiente página: https://www.mexc.com/es-ES/fee . Las tasas de tarifas pueden variar según el país o la región. Consulta la información de la página de tasas de tarifas.









Desde su fundación, MEXC ha destacado por la identificación y listado de proyectos de alta calidad, ganándose el reconocimiento generalizado de los usuarios. Con años de experiencia en la industria y una sólida reputación, MEXC ha acumulado más de 30 millones de usuarios, convirtiéndose en la primera opción tanto para traders nuevos como experimentados. Su negocio abarca más de 170 países y regiones en todo el mundo. La amplia base de usuarios de MEXC Futuros garantiza una excelente profundidad de mercado, con un libro de órdenes equilibrado y precios transparentes. Según los datos de trading de futuros de MEXC al momento de la redacción de este artículo, el volumen de trading en las últimas 24 horas superó los $40.98 mil millones. Esto garantiza que los usuarios puedan operar sin problemas incluso en condiciones de mercado extremas, evitando liquidaciones inesperadas. (Nota: Datos al 12 de noviembre de 2024)









Además, los futuros de MEXC cuentan con una amplia variedad de tipos de criptomonedas, incluyendo futuros perpetuos USDT-M, Metaverso, Layer2, NFT, Meme, DeFi y muchos más. Además, la capacidad de MEXC para identificar proyectos de alta calidad y añadir continuamente nuevas opciones de criptomonedas permite a los usuarios disfrutar de la mejor experiencia de trading.









El sistema de trading de MEXC presenta una arquitectura de múltiples capas y clústeres, impulsada por un motor de trading de alto rendimiento desarrollado por expertos con conocimientos especializados en tecnología bancaria. Es capaz de procesar hasta 1.4 millones de transacciones por segundo, ofreciendo una eficiencia y un rendimiento excepcionales.





autenticación de dos factores y Además, MEXC es la plataforma de trading más segura. Los usuarios se benefician de diversas medidas de seguridad, que incluyen la verificación de identidad códigos anti-phishing . Nuestros servidores también están alojados de forma independiente en múltiples países para garantizar la seguridad e integridad de los datos de los usuarios.









Las reglas de trading de futuros de MEXC son altamente flexibles, con un apalancamiento ajustable desde 1x hasta 500x. Los futuros perpetuos USDT-M soportan un apalancamiento máximo de 500x, mientras que los futuros perpetuos Coin-M admiten hasta 200x de apalancamiento. Al operar con futuros en MEXC, puedes elegir entre órdenes limitadas, órdenes de mercado, órdenes trigger, órdenes trailing-stop, órdenes post-only y más





En cuanto al sistema de márgenes, los usuarios tienen la flexibilidad de elegir entre los modos de margen cruzado y margen aislado. Para conocer las diferencias entre los modos de margen cruzado y margen aislado, puedes consultar los Modos de trading de MEXC Futuros . Además, MEXC también admite el modo de cobertura, que permite a los usuarios mantener posiciones long y short para un solo contrato, con el apalancamiento establecido de manera independiente para cada dirección. Al mantener posiciones en modo de cobertura, las posiciones deben ocupar el margen correspondiente según el nivel de límite de riesgo.









MEXC ofrece una liquidez líder en la industria, con libros de órdenes profundos, así como órdenes de compra/venta frecuentes y de gran volumen, que permiten a los traders ejecutar sus operaciones rápidamente. Según informes de agencias de datos de terceros, como TokenInsight Simplicity Group , la profundidad de trading de futuros de MEXC supera los $100 millones en los niveles del 0.05% y 0.1%, manteniéndose consistentemente en el primer lugar de la industria. La profundidad del mercado spot también muestra ventajas significativas.





En términos de deslizamiento (slippage), MEXC ofrece el deslizamiento más bajo en órdenes de venta de futuros de $1 millón y $5 millones. El deslizamiento en el trading spot también demuestra una ventaja clara. MEXC mantiene una ventaja absoluta en tarifas, al ofrecer tarifas cero para los makers entre los usuarios regulares, lo cual mejora aún más su competitividad en el mercado.









Ten en cuenta que el trading de futuros es una inversión de alto riesgo. Los inversionistas deben comprender completamente los riesgos involucrados e invertir con cautela.



