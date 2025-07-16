¿Qué es la liquidación forzada?









La liquidación forzada ocurre cuando tu margen alcanza el nivel del margen de mantenimiento, lo que lleva a la necesidad de liquidar tu posición, resultando en la pérdida de todo tu margen de mantenimiento. Cuando el precio justo alcanza el precio de liquidación, se activa la liquidación forzada, un proceso comúnmente denominado "liquidación".





La liquidación forzada típicamente ocurre en el trading de futuros durante períodos de alta volatilidad del mercado. Cuando los precios de los activos fluctúan significativamente, los saldos de las cuentas de los traders pueden no cumplir con los requisitos del margen de mantenimiento. Para abordar esta situación, las plataformas de trading inician automáticamente la liquidación forzada según reglas preestablecidas.





Por ejemplo, si un usuario realiza operaciones apalancadas para comprar un valor determinado de activos criptográficos pero experimenta una caída de precios que lleva a un margen insuficiente, la plataforma de trading venderá automáticamente una parte o toda la posición para cubrir el déficit de margen.





MEXC emplea un sistema de marcado de precio justo para evitar la liquidación forzada debido a una liquidez insuficiente o manipulación del mercado.













Condición de Liquidación: Margen de Posición + PNL Flotante ≤ Margen de Mantenimiento





Posición Long: Precio de Liquidación = (Margen de Mantenimiento - Margen de Posición + Precio Promedio de Entrada x Cantidad x Tamaño) / (Cantidad x Tamaño)





Posición Short: Precio de Liquidación = (Precio Promedio de Entrada x Cantidad x Tamaño - Margen de Mantenimiento + Margen de Posición) / (Cantidad x Tamaño)





Nota: Las tarifas de trading se omiten en este caso.





En el modo de margen cruzado, todo el margen disponible del usuario se utilizará como margen de la posición. Sin embargo, es importante señalar que en el modo de margen cruzado, el PNL no realizado de las posiciones rentables no puede utilizarse como margen para otras posiciones.





A partir de las fórmulas anteriores, podemos ver que los usuarios pueden aumentar la distancia desde el precio de entrada aumentando manualmente el margen de la posición. Por lo tanto, los usuarios que enfrenten un mayor riesgo de liquidación pueden mitigarlo aumentando manualmente su margen.









Cuando se activa la liquidación forzada, el sistema procederá en el siguiente orden: cancelación de órdenes, auto-operación entre posiciones largas y cortas, liquidación escalonada y, finalmente, la liquidación. Este enfoque permite una liquidación gradual basada en los límites de riesgo del usuario, evitando la liquidación completa de todas las posiciones y mitigando el riesgo para los usuarios.





3.1 Ejecución de cancelación de órdenes: En el modo de margen cruzado, todas las órdenes actuales en la cuenta serán canceladas. Mientras que en el modo de margen aislado, si la adición automática de margen está habilitada, todas las órdenes actuales para el par de futuros serán canceladas. Después de ejecutar la cancelación de órdenes, si la relación de margen sigue siendo mayor o igual al 100%, el proceso continúa al siguiente paso.





3.2 Auto-operación entre posiciones long y short: Las posiciones cruzadas simultáneas tanto largas como cortas serán reducidas mediante auto-operación (este paso solo es aplicable durante el proceso de liquidación forzada en el modo de margen cruzado). Después de ejecutar la auto-operación, si la relación de margen sigue siendo mayor o igual al 100%, el proceso continúa al siguiente paso.





3.3 Liquidación escalonada: Si la posición del usuario está en el nivel de riesgo más bajo, el proceso procederá directamente al siguiente paso. Si el nivel de riesgo de la posición del usuario es superior al Nivel 1, debe ser reducido. Esto significa que una parte de la posición en el nivel actual será asumida por el motor de liquidación al precio de quiebra, reduciendo el nivel de riesgo. Luego, se recalcula la relación de margen basada en la relación del margen de mantenimiento después de la reducción. Si la relación de margen sigue siendo mayor o igual al 100%, el proceso continúa reduciendo el nivel de riesgo hasta que se alcance el nivel más bajo.





3.4 Liquidación: Si la posición está en el nivel más bajo pero la relación de margen es mayor o igual al 100%, la posición restante será asumida por el motor de liquidación al precio de quiebra. (El proceso de asunción de la liquidación omite el sistema de emparejamiento, por lo que el precio de quiebra no aparecerá en los registros de operaciones del mercado ni en los gráficos K-line).









Cuando la posición de un usuario es asumida por el motor de liquidación al precio de quiebra, si la posición restante puede ejecutarse en el mercado a un precio más favorable que el precio de quiebra, el margen restante será añadido al fondo de seguros.





Si la posición no puede ejecutarse a un precio más favorable que el precio de quiebra, la pérdida de la liquidación será compensada por el fondo de seguros. Si el fondo de seguros es insuficiente para cubrir la pérdida, el sistema de apalancamiento automático asumirá la posición liquidada.













Puedes mitigar el riesgo de liquidación forzada añadiendo margen o reduciendo el apalancamiento, lo que aleja el precio de liquidación del precio del mercado.









Establecer un precio de stop-loss es una forma efectiva de evitar la liquidación forzada, ayudando a limitar las pérdidas y prevenir que las órdenes sean liquidadas.





Es importante tener en cuenta que las órdenes TP/SL pueden fallar debido a factores como la volatilidad extrema del mercado o la insuficiencia de la posición disponible para el cierre. Si se activan con éxito, se colocará una orden de mercado para cerrar la posición, pero debido a las fluctuaciones del mercado, la orden de mercado puede no ejecutarse inmediatamente, lo que resultará en una desviación respecto al precio establecido.









En la configuración de preferencias de la página de trading de futuros, habilita las notificaciones de alerta de liquidación y establece la relación de margen. MEXC te alertará cuando la relación de margen de una posición alcance o supere el valor que hayas establecido, con un máximo de una alerta cada 30 minutos por posición.













El uso de herramientas de apalancamiento puede ayudarte a lograr mayores ganancias, pero también conlleva riesgos correspondientes. Al participar en el trading de futuros, puedes evitar la liquidación forzada utilizando las herramientas proporcionadas por la plataforma y adoptando estrategias de trading racionales.