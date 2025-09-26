Qué es un llamada de margen: una guía rápida sobre un mecanismo clave de gestión de riesgos en el trading de futuros

Comprender el mecanismo de las llamadas de margen es una lección obligatoria para todo trader de futuros, desde principiantes hasta expertos. Una llamada de margen no es solo un requisito pasivo establecido por la plataforma, sino también una señal crítica de advertencia de riesgo. Avisa a los traders que deben tomar medidas inmediatas para proteger tanto sus activos como sus posiciones.









Una llamada de margen se refiere a una situación en el trading de futuros en la que los movimientos desfavorables del mercado hacen que el margen de la posición caiga por debajo del nivel requerido. En este caso, el trader debe inyectar fondos adicionales para mantener la posición y evitar la liquidación





El propósito de una llamada de margen es garantizar que el trader tenga fondos suficientes para cubrir posibles pérdidas y evitar que sus posiciones sean liquidadas. En pocas palabras, una llamada de margen es la última línea de defensa para proteger una posición.





Futuros con margen en USDT (lineales): Monto de cada llamada de margen automática = Precio medio de apertura × Tamaño × Cantidad de la posición × Tasa de margen de mantenimiento

Futuros con margen en criptomoneda (inversos): Cada monto automático de llamada de margen = Tamaño × Cantidad de la posición × Tasa de margen de mantenimiento ÷ Precio medio de apertura









Un trader abre una posición long de 5,000 contratos (1 contrato = 0.0001 BTC) en futuros perpetuos BTCUSDT a un precio de entrada de 18,000 USDT, usando apalancamiento de 10x. La tasa de margen de mantenimiento actual para esta posición es del 0.4%. El precio estimado de liquidación de la posición es de 16,270.96 USDT. El trader tiene 50 USDT en margen disponible restante.





Cuando el precio justo cae a 16,270.96 USDT, que es el precio de liquidación, se activa el mecanismo automático de llamada de margen para evitar que la posición sea liquidada.





Según la fórmula, el monto de la llamada de margen se determina de la siguiente forma:





Monto de llamada de margen automática = Precio medio de apertura × Tamaño × Cantidad de la posición × Tasa de margen de mantenimiento

= 18,000 × 0.0001 × 5,000 × 0.4% = 36 USDT





Después de aplicar este margen adicional, se recalcula el nuevo precio de liquidación:





Margen de mantenimiento = Cantidad de la posición × Tamaño × Precio medio de apertura × Tasa de margen de mantenimiento = 5,000 × 0.0001 × 18,000 × 0.4% = 36 USDT





Margen inicial = Precio medio de apertura × Tamaño del contrato × Tamaño ÷ Apalancamiento = 18,000 × 0.0001 × 5,000 / 10 = 900 USDT





Precio de liquidación = (Margen de mantenimiento – Margen inicial + Precio medio de apertura × Cantidad de la posición × Tamaño) ÷ (Cantidad de la posición × Tamaño) = (36 – 900 + 18,000 × 5,000 × 0.0001) ÷ (5,000 × 0.0001) = 16,200 USDT





Este ajuste ayuda al trader a evitar la liquidación inmediata. Cabe señalar que en este cálculo no se incluyen tarifas u otros factores, por lo que las cifras reales pueden variar.





Si el precio de BTCUSDT sigue cayendo y alcanza el nuevo precio de liquidación de 16,200 USDT, la llamada de margen automático volverá a activarse. Sin embargo, en este caso, solo podrán añadirse los 14 USDT de margen disponible restantes, y se recalculará un nuevo precio estimado de liquidación.





Recibirás una notificación de llamada de margen cuando el saldo de tu cuenta caiga por debajo del nivel de margen de mantenimiento requerido. Las razones más comunes que desencadenan una notificación de llamada de margen incluyen las siguientes:





3.1 Volatilidad del mercado: Como los mercados son inherentemente impredecibles, las fluctuaciones de precios pueden hacer que el capital de tu cuenta se reduzca y caiga por debajo del requisito de margen de mantenimiento. En estos casos, se emitirá una notificación de llamada de margen.





3.2 Decisiones de trading desfavorables: Cuando las decisiones de trading se desvían de las condiciones reales del mercado, la cuenta de margen puede entrar en un estado en el que se requieren fondos adicionales. Este riesgo es particularmente notable en traders con menos experiencia que carecen de una estrategia estructurada y, en busca de ganancias rápidas, se vuelven más susceptibles a tomar decisiones emocionales. Estos factores pueden aumentar significativamente la probabilidad de recibir una notificación de llamada de margen.





3.3 Apalancamiento excesivo: Configurar un apalancamiento demasiado alto deja poco margen de maniobra ante fluctuaciones de precios. Incluso movimientos menores del mercado pueden causar pérdidas significativas en tu cuenta, lo cual incremente el riesgo de una llamada de margen.





3.4 Falta de gestión de riesgos: No aplicar medidas de gestión de riesgos, como no establecer órdenes stop-loss, puede incrementar la probabilidad de recibir una llamada de margen.





El propósito de una notificación de llamada de margen es alertarte sobre el estado de los activos de tu cuenta, para que puedas añadir margen adicional a la brevedad, cumplir con los requisitos y mantener activa tu posición.









4.1 Supervisar el saldo de la cuenta: Revisa regularmente el saldo de tu cuenta de trading y los niveles de margen. Haz un seguimiento cercano de la volatilidad del mercado y del valor de tus posiciones, para que puedas tomar medidas inmediatas cuando sea necesario.





4.2 Configurar alertas y notificaciones: Activa las funciones de alertas y notificaciones en la plataforma de trading para recibir recordatorios oportunos cuando el saldo de tu cuenta se acerque o caiga por debajo del nivel de margen de mantenimiento. En MEXC, puedes configurar estas alertas en la sección de preferencias. Una vez habilitadas, las notificaciones se enviarán por correo electrónico, SMS, mensajes dentro de la aplicación o notificaciones push.









4.3 Añadir fondos adicionales: Si recibes una notificación de llamada de margen, debes depositar de inmediato fondos adicionales en tu cuenta de trading de futuros.





4.4 Ajustar posiciones o apalancamiento: Si no puedes añadir fondos de manera inmediata, puedes considerar ajustar tus posiciones o reducir tu apalancamiento. Disminuir el tamaño de la posición o el apalancamiento reduce el requisito de margen, lo que puede ayudarte a evitar una llamada de margen. Esto puede implicar cerrar parcialmente posiciones o revisar tu plan de trading.





4.5 Estrategias de gestión de riesgos: Es fundamental establecer y cumplir estrategias de gestión de riesgos efectivas. Estas incluyen colocar órdenes stop-loss, asignar fondos de forma prudente y evitar la sobreoperación. Estas prácticas ayudan a minimizar las pérdidas potenciales y reducen la probabilidad de activar una llamada de margen.





Muchos traders ven una llamada de margen como un evento negativo, pero también puede cumplir funciones positivas importantes:





Extender la duración de la posición: Proporciona un colchón adicional durante condiciones de mercado adversas, ayudando a evitar una liquidación prematura.

Prevenir una salida forzada: Brinda a los traders la oportunidad de esperar un posible repunte del mercado, preservando la posibilidad de obtener ganancias.

Mejorar la eficiencia del capital: Permite una gestión más flexible de las posiciones y una asignación más eficiente del margen.

Fortalecer la conciencia del riesgo: Ofrece un recordatorio claro del riesgo de capital, alentando a los traders a desarrollar hábitos sólidos de gestión de riesgos.





En otras palabras, una llamada de margen puede verse como la última oportunidad que el mercado te da para proteger tus posiciones.









6.1 Mantener fondos suficientes: Antes de entrar en operaciones, asegúrate de contar con fondos adecuados para cumplir con los requisitos de margen. Evita comprometer la mayor parte de tu capital en margen y conserva un colchón para afrontar la volatilidad del mercado.





6.2 Establecer un apalancamiento adecuado: Ajusta los niveles de apalancamiento de manera prudente y evita el apalancamiento excesivo. Un apalancamiento alto incrementa el riesgo de la posición y facilita la activación de llamadas de margen.





6.3 Implementar una gestión de riesgos estricta: Desarrolla y sigue una estrategia disciplinada de gestión de riesgos. Usa órdenes stop-loss para limitar pérdidas potenciales y asigna fondos con base en tu tolerancia personal al riesgo.





6.4 Evitar la sobreoperación: Abstente de operar en exceso o tomar decisiones impulsivas. La sobreoperación aumenta la probabilidad de llamadas de margen. Mantén la calma, actúa con racionalidad y sigue tu plan de trading.





6.5 Supervisar y ajustar posiciones oportunamente: Revisa con frecuencia las condiciones del mercado y tus posiciones abiertas. Si la volatilidad del mercado genera pérdidas, reduce de inmediato el tamaño de tu posición o considera estrategias de cobertura adecuadas para gestionar el riesgo.









Las llamadas de margen son un componente fundamental del sistema de gestión de riesgos en el trading de futuros de MEXC. No son una penalización, sino más bien una última oportunidad para que los traders gestionen activamente el riesgo y eviten el peor resultado: la liquidación. Todo trader de futuros debería adoptar como práctica rutinaria supervisar su tasa de margen y comprender claramente su relación con la tasa de margen de mantenimiento. En lugar de esperar a que ocurra una llamada de margen al borde de la liquidación, resulta mucho más efectivo establecer un apalancamiento adecuado y estrategias de stop-loss desde el inicio de la operación. En definitiva, el trading exitoso no consiste únicamente en aprovechar oportunidades de ganancia, sino también en gestionar y limitar de forma eficaz las pérdidas potenciales.





