Cálculos de márgenes y PNL

16 de julio de 2025MEXC
#Básico#Futuros#Principiantes#Conceptos básicos
MEXC ofrece dos tipos de trading de futuros: futuros USDT-M (contratos lineales) y futuros Coin-M (contratos inversos). Aunque los principios de cálculo son similares, existen algunas diferencias. En este artículo proporcionamos ejemplos y explicaciones específicas. Ten en cuenta que los siguientes cálculos evitan una lógica excesivamente compleja para priorizar la claridad y brevedad en el cálculo del margen.

1. Introducción al margen


En los futuros perpetuos de MEXC, se requiere una cierta cantidad de margen para abrir una posición. En el trading con margen, es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos:

  • Margen inicial: Es la cantidad mínima de margen necesaria para abrir una posición. Además, la tasa de margen inicial (valor de la posición ÷ margen de la posición) refleja el multiplicador de apalancamiento.
  • Margen de mantenimiento: Es el margen mínimo requerido para mantener una posición. Si se cae por debajo de este nivel, se activará una liquidación total o parcial.
  • Costo de apertura: Son los activos totales que deben congelarse para abrir una posición, lo que incluye el margen inicial y las posibles tarifas de trading.

2. Cálculo del margen


En los futuros perpetuos, el margen se refiere al costo de la orden necesario para abrir una posición. La tarifa real de trading o el reembolso dependen de la forma en que se ejecute la orden (tipo de orden). (Un maker es un proveedor de liquidez, mientras que un taker es un consumidor de liquidez).

  • Futuros USDT-M: Monto del margen = Precio medio de entrada × Cantidad de apertura × Tamaño del contrato ÷ Multiplicador de apalancamiento
  • Futuros Coin-M: Monto del margen = Cantidad de apertura × Tamaño del contrato ÷ (Multiplicador de apalancamiento × Precio medio de entrada)

Ejemplo de cálculo：

Futuros USDT-M: Si utilizas un apalancamiento de 200x y colocas una orden límite de 10,000 contratos de BTC/USDT a un precio de 50,000 USDT/BTC, con un tamaño de contrato de 0.0001 BTC por contrato: Monto del margen = (10,000 contratos × 0.0001 BTC/contrato × 50,000 USDT/BTC) ÷ 200 = 250 USDT

Futuros Coin-M: Si utilizas un apalancamiento de 125x y colocas una orden límite de 100 contratos de BTC/USD a un precio de 50,000 USD/BTC, con un tamaño de contrato de 100 USD por contrato: Monto del margen = (100 contratos × 100 USD) ÷ (50,000 USD/BTC × 125) = 0.0016 BTC

3. Cálculo de PNL


El PNL ("Profit and Loss" o "ganancias y pérdidas") está influenciado por tres factores: las tarifas de trading, las tarifas de financiación (ingresos o egresos) y el PNL generado al cerrar posiciones

3.1 Tarifas de trading


  • Si eres un taker (consumidor de liquidez), la tarifa se calcula como: Valor de la posición × Tasa de tarifa para takers.
  • Si eres un maker (proveedor de liquidez), la tarifa se calcula como: Valor de la posición × Tasa de tarifa para makers.

3.2 Tarifas de financiación


  • Dependiendo de la tasa de financiación (positiva o negativa) y la dirección de tu posición (long o short), puedes recibir o pagar tarifas de financiación.
  • Tarifa de financiación = Tasa de financiación × Valor de la posición
  • Valor de la posición = Cantidad de la posición (tokens) × Precio justo

3.3 Cálculo de PNL


3.3.1 PNL al cierre


Futuros USDT-M:
Para posiciones long: (Precio de cierre − Precio medio de entrada) × Cantidad de la posición × Tamaño
Para posiciones short: (Precio de entrada promedio - Precio de cierre) × Cantidad de la posición × Tamaño

Futuros Coin-M:
Para posiciones long: (1 ÷ Precio medio de entrada − 1 ÷ Precio medio de cierre) × Cantidad de la posición × Tamaño
Para posiciones short: (1 ÷ Precio de cierre promedio − 1 ÷ Precio medio de entrada) × Cantidad de la posición × Tamaño

3.3.2 PNL no realizado


Futuros USDT-M:
Para posiciones long: (Precio justo − Precio medio de entrada) × Cantidad de la posición × Tamaño
Para posiciones short: (Precio medio de entrada − Precio justo) × Cantidad de la posición × Tamaño

Futuros Coin-M:
Para posiciones long: (1 ÷ Precio medio de entrada − 1 ÷ Precio justo) × Cantidad de la posición × Tamaño
Para posiciones short: (1 ÷ Precio justo − 1 ÷ Precio medio de entrada) × Cantidad de la posición × Tamaño

3.4 Ejemplo de cálculo


Usando futuros USDT-M como ejemplo:

Si, como taker, abres una posición long de 10,000 contratos en los futuros perpetuos BTC/USDT a un precio de 50,000 USDT/BTC:

Con una tasa de tarifa de taker del 0.02%, una tasa de tarifa de maker del 0.00%, una tasa de financiación de −0.025% y un precio de mercado actual de 50,000 USDT/BTC, la tarifa de trading se calcula de la siguiente manera:

50,000 USDT/BTC × 10,000 contratos × 0.0001 BTC/contrato × 0.02% = 10 USDT

Cuando la tasa de financiación es negativa, recibirás una tarifa de financiación calculada de la siguiente manera:

50,000 USDT/BTC × 10,000 contratos × 0.0001 BTC/contrato × (−0.025%) = −12.5 USDT (tarifa de financiación a recibir)

Supongamos que, como maker, cierras los 10,000 contratos a un precio de 60,000 USDT/BTC:

PNL al cierre = (60,000 USDT/BTC − 50,000 USDT/BTC) × 10,000 contratos × 0.0001 BTC/contrato = 10,000 USDT

Tarifa de cierre = 60,000 USDT/BTC × 10,000 contratos × 0.0001 BTC/contrato × 0.00% = 0 USDT

En este escenario, tu PNL realizado total se calcula de la siguiente manera = PNL al cierre − Tarifa de financiación − Tarifa de taker − Tarifa de maker = 10,000 USDT −（−12.5 USDT）− 10 USDT − 0 USDT = 10,002.50 USDT

3.5 Recordatorios


1) Al liquidar la tasa de financiación, el valor de la posición se calcula en función del precio justo actual.
2) Los cálculos presentados son de referencia, y las condiciones específicas deben ajustarse a las reglas de los productos de futuros de MEXC.
3) Los tutoriales y guías pueden variar según el sistema operativo. Consulta la información específica de tu sistema para obtener detalles precisos.

4. Resumen


En los futuros perpetuos de MEXC, se requiere una cierta cantidad de margen para abrir una posición. El margen inicial representa la cantidad mínima necesaria para abrir una posición y refleja el multiplicador de apalancamiento. El margen de mantenimiento es el requisito mínimo para mantener una posición; si el margen cae por debajo de este nivel, puede dar lugar a una liquidación forzosa. El costo de apertura incluye el margen inicial y las posibles tarifas de trading. El cálculo del costo de la orden varía según el tipo de futuros y los precios. El PNL se ve afectado por las tarifas de trading, las tarifas de financiación y el PNL al cierre. Los takers (consumidores de liquidez) pagan tarifas equivalentes al valor de la posición multiplicado por la tasa de taker. Los makers (proveedores de liquidez) pagan tarifas equivalentes al valor de la posición multiplicado por la tasa de maker. Según la tasa de financiación y la dirección de la posición, puedes recibir o pagar tarifas de financiación, calculadas como la tasa de financiación multiplicada por el valor de la posición.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, impuestos, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no representa consejos de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos antes de invertir y actúa con precaución. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


