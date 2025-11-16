Overlay Protocol (OVL) Tokenomics
Overlay Protocol (OVL) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Overlay Protocol (OVL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Overlay Protocol (OVL) Information
Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.
Overlay Protocol (OVL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Overlay Protocol (OVL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal OVL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange OVL tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår OVL's tokenomics, kan du udforske OVL tokens live-pris!
Sådan køber du OVL
Er du interesseret i at tilføje Overlay Protocol (OVL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OVL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
Overlay Protocol (OVL) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for OVL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
OVL Prisprediktion
Vil du vide, hvor OVL måske er på vej hen? Vores OVL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken
Køb Overlay Protocol (OVL)
Beløb
1 OVL = 0.05044 USD
Handel Overlay Protocol (OVL)
HED
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
TOP lydstyrke
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
Nyligt tilføjet
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Top vindere
24 T krypto-topvindere, som enhver trader bør holde øje med
OMNILABS
OMNILABS
+160.55%
Jump Tom
JUMP
+100.00%
AssetMint
ASSETMINT
+76.96%
Reaxa
REAXA
+54.46%
Kairos
KAIROS
+44.00%