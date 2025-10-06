Hvad er Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol (OVL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Overlay Protocol (OVL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OVL Tokens omfattende tokenomics nu!

Overlay Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Overlay Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Overlay Protocol Hvor meget er Overlay Protocol (OVL) værd i dag? Den direkte OVL pris i USD er 0.07342 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle OVL til USD pris? $ 0.07342 . Tjek Den aktuelle pris på OVLtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Overlay Protocol? Markedsværdien for OVL er $ 801.26K USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af OVL? Den cirkulerende forsyning af OVL er 10.91M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på OVL? OVL opnåede en ATH-pris på 0.7841389069548613 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OVL? OVL så en ATL-pris på 0.10678946055291266 USD . Hvad er handelsvolumen for OVL? Direkte 24-timers handelsvolumen for OVL er $ 69.31K USD . Bliver OVL højere i år? OVL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OVL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

