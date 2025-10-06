UdvekslingDEX+
Den direkte Overlay Protocol pris i dag er 0.07342 USD. Følg med i realtid OVL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OVL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Overlay Protocol Logo

Overlay Protocol-kurs(OVL)

1 OVL til USD direkte pris:

$0.07347
+9.62%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Live prisdiagram
Overlay Protocol (OVL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.05667
24H lav
$ 0.07645
24H høj

$ 0.05667
$ 0.07645
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
-1.59%

+9.62%

-12.51%

-12.51%

Overlay Protocol (OVL) realtidsprisen er $ 0.07342. I løbet af de sidste 24 timer har OVL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.05667 og et højdepunkt på $ 0.07645, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OVLs højeste pris nogensinde er $ 0.7841389069548613, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.10678946055291266.

Når det gælder kortsigtet performance, OVL har ændret sig med -1.59% i løbet af den sidste time, +9.62% i løbet af 24 timer og -12.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Overlay Protocol (OVL) Markedsinformation

No.2042

$ 801.26K
$ 69.31K
$ 7.34M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Overlay Protocol er $ 801.26K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 69.31K. Det cirkulerende forsyning af OVL er 10.91M, med et samlet udbud på 88871915.39447941. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.34M.

Overlay Protocol (OVL) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Overlay Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0064476+9.62%
30 dage$ -0.12738-63.44%
60 dage$ -0.05198-41.46%
90 dage$ -0.09658-56.82%
Overlay Protocol Prisændring i dag

I dag OVL blev der registreret en ændring på $ +0.0064476 (+9.62%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Overlay Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.12738 (-63.44%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Overlay Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage OVL sås en ændring af $ -0.05198 (-41.46%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Overlay Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.09658 (-56.82%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Overlay Protocol (OVL)?

Tjek Overlay ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineOverlay Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekOVLtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Overlay Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Overlay Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Overlay Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Overlay Protocol (OVL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Overlay Protocol (OVL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Overlay Protocol.

Tjek Overlay Protocol prisprediktion nu!

Overlay Protocol (OVL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Overlay Protocol (OVL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OVL Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Overlay Protocol (OVL)

Leder du efter, hvordan du køber Overlay Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Overlay Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

OVL til lokale valutaer

1 Overlay Protocol(OVL) til VND
1,932.0473
1 Overlay Protocol(OVL) til AUD
A$0.1115984
1 Overlay Protocol(OVL) til GBP
0.0557992
1 Overlay Protocol(OVL) til EUR
0.0631412
1 Overlay Protocol(OVL) til USD
$0.07342
1 Overlay Protocol(OVL) til MYR
RM0.3076298
1 Overlay Protocol(OVL) til TRY
3.0858426
1 Overlay Protocol(OVL) til JPY
¥11.23326
1 Overlay Protocol(OVL) til ARS
ARS$105.3371424
1 Overlay Protocol(OVL) til RUB
5.9022338
1 Overlay Protocol(OVL) til INR
6.5174934
1 Overlay Protocol(OVL) til IDR
Rp1,223.6661772
1 Overlay Protocol(OVL) til PHP
4.3090198
1 Overlay Protocol(OVL) til EGP
￡E.3.4676266
1 Overlay Protocol(OVL) til BRL
R$0.3942654
1 Overlay Protocol(OVL) til CAD
C$0.102788
1 Overlay Protocol(OVL) til BDT
8.9807344
1 Overlay Protocol(OVL) til NGN
106.0977736
1 Overlay Protocol(OVL) til COP
$282.384333
1 Overlay Protocol(OVL) til ZAR
R.1.2753054
1 Overlay Protocol(OVL) til UAH
3.079969
1 Overlay Protocol(OVL) til TZS
T.Sh.179.9509516
1 Overlay Protocol(OVL) til VES
Bs16.22582
1 Overlay Protocol(OVL) til CLP
$69.16164
1 Overlay Protocol(OVL) til PKR
Rs20.733808
1 Overlay Protocol(OVL) til KZT
38.7642916
1 Overlay Protocol(OVL) til THB
฿2.3655924
1 Overlay Protocol(OVL) til TWD
NT$2.2606018
1 Overlay Protocol(OVL) til AED
د.إ0.2694514
1 Overlay Protocol(OVL) til CHF
Fr0.058736
1 Overlay Protocol(OVL) til HKD
HK$0.5704734
1 Overlay Protocol(OVL) til AMD
֏28.0009196
1 Overlay Protocol(OVL) til MAD
.د.م0.6776666
1 Overlay Protocol(OVL) til MXN
$1.3626752
1 Overlay Protocol(OVL) til SAR
ريال0.275325
1 Overlay Protocol(OVL) til ETB
Br11.2795146
1 Overlay Protocol(OVL) til KES
KSh9.4594328
1 Overlay Protocol(OVL) til JOD
د.أ0.05205478
1 Overlay Protocol(OVL) til PLN
0.2701856
1 Overlay Protocol(OVL) til RON
лв0.3237822
1 Overlay Protocol(OVL) til SEK
kr0.6960216
1 Overlay Protocol(OVL) til BGN
лв0.1240798
1 Overlay Protocol(OVL) til HUF
Ft24.7036274
1 Overlay Protocol(OVL) til CZK
1.5484278
1 Overlay Protocol(OVL) til KWD
د.ك0.0223931
1 Overlay Protocol(OVL) til ILS
0.238615
1 Overlay Protocol(OVL) til BOB
Bs0.5073322
1 Overlay Protocol(OVL) til AZN
0.124814
1 Overlay Protocol(OVL) til TJS
SM0.6739956
1 Overlay Protocol(OVL) til GEL
0.1989682
1 Overlay Protocol(OVL) til AOA
Kz67.2960378
1 Overlay Protocol(OVL) til BHD
.د.ب0.0275325
1 Overlay Protocol(OVL) til BMD
$0.07342
1 Overlay Protocol(OVL) til DKK
kr0.4750274
1 Overlay Protocol(OVL) til HNL
L1.9250724
1 Overlay Protocol(OVL) til MUR
3.3582308
1 Overlay Protocol(OVL) til NAD
$1.2694318
1 Overlay Protocol(OVL) til NOK
kr0.7430104
1 Overlay Protocol(OVL) til NZD
$0.1277508
1 Overlay Protocol(OVL) til PAB
B/.0.07342
1 Overlay Protocol(OVL) til PGK
K0.308364
1 Overlay Protocol(OVL) til QAR
ر.ق0.2665146
1 Overlay Protocol(OVL) til RSD
дин.7.4580036
1 Overlay Protocol(OVL) til UZS
soʻm874.0474792
1 Overlay Protocol(OVL) til ALL
L6.1298358
1 Overlay Protocol(OVL) til ANG
ƒ0.1314218
1 Overlay Protocol(OVL) til AWG
ƒ0.1314218
1 Overlay Protocol(OVL) til BBD
$0.14684
1 Overlay Protocol(OVL) til BAM
KM0.1233456
1 Overlay Protocol(OVL) til BIF
Fr214.60666
1 Overlay Protocol(OVL) til BND
$0.0947118
1 Overlay Protocol(OVL) til BSD
$0.07342
1 Overlay Protocol(OVL) til JMD
$11.750871
1 Overlay Protocol(OVL) til KHR
293.68
1 Overlay Protocol(OVL) til KMF
Fr31.27692
1 Overlay Protocol(OVL) til LAK
1,596.0869246
1 Overlay Protocol(OVL) til LKR
රු22.2888436
1 Overlay Protocol(OVL) til MDL
L1.2459374
1 Overlay Protocol(OVL) til MGA
Ar329.237306
1 Overlay Protocol(OVL) til MOP
P0.5880942
1 Overlay Protocol(OVL) til MVR
1.123326
1 Overlay Protocol(OVL) til MWK
MK127.023942
1 Overlay Protocol(OVL) til MZN
MT4.691538
1 Overlay Protocol(OVL) til NPR
रु10.3845248
1 Overlay Protocol(OVL) til PYG
520.69464
1 Overlay Protocol(OVL) til RWF
Fr106.67926
1 Overlay Protocol(OVL) til SBD
$0.6042466
1 Overlay Protocol(OVL) til SCR
1.0029172
1 Overlay Protocol(OVL) til SRD
$2.82667
1 Overlay Protocol(OVL) til SVC
$0.642425
1 Overlay Protocol(OVL) til SZL
L1.2694318
1 Overlay Protocol(OVL) til TMT
m0.25697
1 Overlay Protocol(OVL) til TND
د.ت0.21614848
1 Overlay Protocol(OVL) til TTD
$0.4970534
1 Overlay Protocol(OVL) til UGX
Sh254.91424
1 Overlay Protocol(OVL) til XAF
Fr41.4823
1 Overlay Protocol(OVL) til XCD
$0.198234
1 Overlay Protocol(OVL) til XOF
Fr41.4823
1 Overlay Protocol(OVL) til XPF
Fr7.48884
1 Overlay Protocol(OVL) til BWP
P0.9830938
1 Overlay Protocol(OVL) til BZD
$0.1475742
1 Overlay Protocol(OVL) til CVE
$6.978571
1 Overlay Protocol(OVL) til DJF
Fr12.99534
1 Overlay Protocol(OVL) til DOP
$4.7032852
1 Overlay Protocol(OVL) til DZD
د.ج9.5423974
1 Overlay Protocol(OVL) til FJD
$0.1659292
1 Overlay Protocol(OVL) til GNF
Fr632.8804
1 Overlay Protocol(OVL) til GTQ
Q0.5609288
1 Overlay Protocol(OVL) til GYD
$15.3756164
1 Overlay Protocol(OVL) til ISK
kr9.10408

Overlay Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Overlay Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Overlay Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Overlay Protocol

Hvor meget er Overlay Protocol (OVL) værd i dag?
Den direkte OVL pris i USD er 0.07342 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OVL til USD pris?
Den aktuelle pris på OVLtil USD er $ 0.07342. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Overlay Protocol?
Markedsværdien for OVL er $ 801.26K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OVL?
Den cirkulerende forsyning af OVL er 10.91M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OVL?
OVL opnåede en ATH-pris på 0.7841389069548613 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OVL?
OVL så en ATL-pris på 0.10678946055291266 USD.
Hvad er handelsvolumen for OVL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OVL er $ 69.31K USD.
Bliver OVL højere i år?
OVL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OVL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

OVL-til-USD Lommeregner

Beløb

OVL
OVL
USD
USD

1 OVL = 0.07342 USD

Handel OVL

OVL/USDT
$0.07347
$0.07347$0.07347
+9.59%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

